مصنع مساحة ٣٥٠ متر تقريبا ببرج العرب المنطقة الصناعية التانيه للايجار مطلوب 15 الف مبنى دورين خرساني بمساحة ٢٠٠ متر للدور الواحد الدور الأول ارتفاع ٦ متر الدور الثاني ارتفاع ٥ متر تشطيب سوبر لوكس كهرباء عاليه ٢٠٠ امبير مياه مرافق خط حريق ٤ بوصه كاميرات مراقبة تجهيزات الأمن الصناعي على أعلى مستوى موقع مميز به رخصة تشغيل وسجل صناعي نشاطه /بلاستيك او اسمده التواصل للجادين فقط 01001910248 01223342232 01226652827