(للإيجار)
|مصنع مساحة ٣٥٠ متر تقريبا ببرج العرب المنطقة الصناعية التانيه للايجار مطلوب 15 الف مبنى دورين خرساني بمساحة ٢٠٠ متر للدور الواحد الدور الأول ارتفاع ٦ متر الدور الثاني ارتفاع ٥ متر تشطيب سوبر لوكس كهرباء عاليه ٢٠٠ امبير مياه مرافق خط حريق ٤ بوصه كاميرات مراقبة تجهيزات الأمن الصناعي على أعلى مستوى موقع مميز به رخصة تشغيل وسجل صناعي نشاطه /بلاستيك او اسمده التواصل للجادين فقط 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058815
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