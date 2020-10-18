مصنع للبيع 1100 متر بالقاهرة الجديدة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصنع للبيع 1100 متر بالقاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

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مصنع للبيع 1100 متر بالقاهرة الجديدة - بالمنطقة الصناعية (ال1000 مصنع) علي طريق العين السخنة - واجهة بحرية - مساحة 1100 متر (24م * 44م) - رخصة تصنيع وتجميع أجهزة كهربائية والكترونية - أعمال بدروم علي كامل المساحة بارتفاع 5 متر - أعمال الأرضي علي 60% - 2 رامب دخول وخروج - تأسيس 2 مصعد مطلوب 11500000 ج 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01009700095

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العنوان: - القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073130
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صورة الاعلان: ورشة للبيع 30 متر في مدينة الحرفين السلام القاهرة - في القاهرة مصر

ورشة للبيع 30 متر في مدينة الحرفين السلام القاهرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ورشة للبيع 30 متر في مدينة الحرفين السلام القاهرة بسعر مغري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

270,000 جنيه

18/10/2020
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