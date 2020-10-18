(للبيع)
|مصنع للبيع 1100 متر بالقاهرة الجديدة - بالمنطقة الصناعية (ال1000 مصنع) علي طريق العين السخنة - واجهة بحرية - مساحة 1100 متر (24م * 44م) - رخصة تصنيع وتجميع أجهزة كهربائية والكترونية - أعمال بدروم علي كامل المساحة بارتفاع 5 متر - أعمال الأرضي علي 60% - 2 رامب دخول وخروج - تأسيس 2 مصعد مطلوب 11500000 ج 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073130
270,000 جنيه