مصنع للبيع المنطقه الحرة لمساحة الاجماليه للارض ٢٥٠٠ متر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع للبيع المنطقه الحرة لمساحة الاجماليه للارض ٢٥٠٠ متر مساحة قاعة الانتاج ٥٠٠متر مساحة المخزن ٥٠٠ متر مساحة الادارة ١٤٠ متر عدد الماكينات ٧٥ ماكينة تقريبا يوجد ٥٠ طن قماش داخل المصنع اعفاء جمارك ١٠٠% اعفاء ضرائب ١٠٠% حرية التعامل فى العملة الحرة ١٠٠% 70الف ايجار بالمعدات او تتازل ب 5مليون 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061190
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29/5/2020
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27/5/2020
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10/5/2020
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مصنع بالعجمى 1400 منر

(للبيع)

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5/5/2020
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العنوان:

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القسم: 

اتصل

4/5/2020
صورة الاعلان: مصنع مساحة ٣٥٠ متر تقريبا ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع مساحة ٣٥٠ متر تقريبا ببرج العرب

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

3/5/2020
صورة الاعلان: مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات - في الإسكندرية مصر

مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 850م ببرج العرب نشاط منظفات بالمعدات والالات للايجار مطلوب 20 الف قابل للتفاوض 01001910248 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

2/5/2020
صورة الاعلان: مصنع 2000م بخطوط الانتاج والمكن للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م بخطوط الانتاج والمكن للبيع

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

28/4/2020
صورة الاعلان: مصنع 1270م ببرج العرب للايجار - في الإسكندرية مصر

مصنع 1270م ببرج العرب للايجار

(للإيجار)

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العنوان:

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23/4/2020
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20/4/2020
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مصنع 4450م مبنى خرسانة 2500م للبيع

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العنوان:

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القسم: 

اتصل

20/4/2020
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