مصنع للبيع المنطقه الحرة لمساحة الاجماليه للارض ٢٥٠٠ متر مساحة قاعة الانتاج ٥٠٠متر مساحة المخزن ٥٠٠ متر مساحة الادارة ١٤٠ متر عدد الماكينات ٧٥ ماكينة تقريبا يوجد ٥٠ طن قماش داخل المصنع اعفاء جمارك ١٠٠% اعفاء ضرائب ١٠٠% حرية التعامل فى العملة الحرة ١٠٠% 70الف ايجار بالمعدات او تتازل ب 5مليون 01001910248 01223342232 01226652827