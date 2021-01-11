(للإيجار)
|مصنع للايجار نشاط مواد غذائيه المساحه الاجمالي 850م الإنشاءات مبني ٤٥٠م خرسانه دورين سعر 30 الف جاهز علي التشغيل به مبني إداري به كافة المرافق01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079894
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