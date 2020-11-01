مصنع للايجار نشاط مواد غذائيه

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
مصنع للايجار نشاط مواد غذائيه المساحه الاجمالي 850م الإنشاءات مبني ٤٥٠م خرسانه دورين سعر 30 الف جاهز علي التشغيل به مبني إداري به كافة المرافق01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071118
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع 3000م للبيع نشاط كيماويات - في الإسكندرية مصر

مصنع 3000م للبيع نشاط كيماويات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 3000م للبيع نشاط كيماويات 1700م جمالون تقريبا 1700م مبني إداري 150م دورين به كافة المرافق خالص .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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1/11/2020
صورة الاعلان: مصنع مستلزمات طبية 2000م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع مستلزمات طبية 2000م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع مستلزمات طبية 2000م للبيع جاهز على التشغيل مباشرة كامل المرافق جاهز على التشغيل خالص الثمن به ك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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30/10/2020
صورة الاعلان: مصنع غذائى للبيع او للايجار 2000م - في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى للبيع او للايجار 2000م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى للبيع او للايجار 2000م مبنى خرسانه 700م جاهز على التشغيل متوفر به كافة المرافق 0100191024.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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28/10/2020
صورة الاعلان: مصنع 1270م ببرج العرب للايجار - في الإسكندرية مصر

مصنع 1270م ببرج العرب للايجار

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 1270م ببرج العرب للايجار جمالون 700م ادارة دورين مطلوب 30000 01001910248 01223342232 012266.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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23/10/2020
صورة الاعلان: مصنع بلاستيك 1600م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع بلاستيك 1600م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع بلاستيك 1600م للبيع مطلوب 3700000 مبنى 700م ببرج العرب 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: مصنع 4450م مبنى خرسانة 2500م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع 4450م مبنى خرسانة 2500م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 4450م مبنى خرسانة 2500م للبيع مطلوب 8500000 ببرج العرب 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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20/10/2020
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صورة الاعلان: مصنع 3200 كيماوي هندسي للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع 3200 كيماوي هندسي للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 3200 كيماوي هندسي للبيع سعر المتر 2000 ببرج العرب 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

18/10/2020
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

17/10/2020
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

16/10/2020
صورة الاعلان: مصنع 50000م للبيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع 50000م للبيع ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 50000م للبيع ببرج العرب بلوك كامل يصلح لجميع الانشطة سعر المتر 1800 ج 01001910248 01223342232.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

13/10/2020
صورة الاعلان: مصنع غذائى 2400م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 2400م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 2400م للبيع مبنى خرسانة 3 ادوار رخصه كامل بجميع التجهيزات كهرباء ماء سعر المتر 3000ج ببرج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/10/2020
صورة الاعلان: مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه يصلح لجميع الانشطه للايجار ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

6/10/2020
صورة الاعلان: مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه يصلح لجميع الانشطه للايجار ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

4/10/2020
صورة الاعلان: مصنع 400م بالمنطقه الصناعية - في الإسكندرية مصر

مصنع 400م بالمنطقه الصناعية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 400م بالمنطقه الصناعية بمجمع الصناعات الصغيره بالعجمى البيطاش للبيع او للايجار لو للبيع سعر الب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

3/10/2020
صورة الاعلان: مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه مساحات من 600 الى 6000م باسعار تبدا من 9000ج 01001910248 01223342.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

30/9/2020
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