مصنع للايجار او التمليك على مساحة 4200 متر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع للايجار او التمليك على مساحة 4200 متر ببرج العرب به رخصة تشغيل ارتفاع الجمالون 8 متر مساحة الجمالون 1500 متر مجهز على اعلى مستوى مطلوب 6 ونص مليون تفاوضى وبالمصنع مبنى ادارى ولو فى حالة الايجار للتواصل : 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/8/2021
رقم الإعلان: 2102741
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ارض على مساحة 4600 متر لللبيع - في الإسكندرية مصر

ارض على مساحة 4600 متر لللبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض على مساحة 4600 متر لللبيع ببرج العرب الاسكندرية نشاط اغذيه سعر المتر 1000 جنيه 01001910248 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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10/8/2021
صورة الاعلان: مصنع 7750 متر كهرباء ميجا إلا ربع - في الإسكندرية مصر

مصنع 7750 متر كهرباء ميجا إلا ربع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 7750 متر كهرباء ميجا إلا ربع مبنى ادارى بمساحة 350 متر جمالون 3500 ناصيه مطلوب 18 مليون ونصف 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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4/8/2021
صورة الاعلان: 3 جمالون بمساحة 3200 متر - في الإسكندرية مصر

3 جمالون بمساحة 3200 متر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

3 جمالون بمساحة 3200 متر غاز وكهرباء ميجا مطلوب 4 مليون نهائى 01001910248 01223342232 01226652827 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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3/8/2021
صورة الاعلان: مصنع 900 متر مبنى 600 متر 3 دور - في الإسكندرية مصر

مصنع 900 متر مبنى 600 متر 3 دور

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 900 متر مبنى 600 متر 3 دور نشاط بلاستيك كهرباء 3ڤاز 250كيلو 1300 متر مبنى 700 خرسانه 700.
العنوان:

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3/8/2021
صورة الاعلان: مصنع 850 متر جمالون 475 - في الإسكندرية مصر

مصنع 850 متر جمالون 475

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 850 متر جمالون 475 كهرباء 130 أمبير جزء أدارى 50 متر مطلوب 2 مليون و200ألف 01001910248 0122334.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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2/8/2021
صورة الاعلان: مصنع 7750 متر كهرباء ميجا إلا ربع - في الإسكندرية مصر

مصنع 7750 متر كهرباء ميجا إلا ربع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 7750 متر كهرباء ميجا إلا ربعمبنى ادارى بمساحة 350 متر جمالون 3500 ناصيه مطلوب 18 مليون ونصف 010.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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30/7/2021
صورة الاعلان: : مصنع 3200 متر ناصيه - في الإسكندرية مصر

: مصنع 3200 متر ناصيه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

: مصنع 3200 متر ناصيه جمالون 550 متر كهرباء 3 ڤاز 200 كيلو مطلوب 1600 فى المتر 6500 أجمالي .
العنوان:

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27/7/2021
صورة الاعلان: مصنع الغزل والنسيج مساحه 5200 متر - في الإسكندرية مصر

مصنع الغزل والنسيج مساحه 5200 متر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع الغزل والنسيج مساحه 5200 متر ناصيه مبنى 500 متر دورين كهرباء 3فاز 200 كيلو مطلوب 1700 المتر 0.
العنوان:

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26/7/2021
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مصنع عباره عن مسطح أرض كامل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع عباره عن مسطح أرض كامل أرضيه هيلكوبتر مساحة المسطح 6300 متر كهرباء نصف ميجا مياه كامل المرافق.
العنوان:

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25/7/2021
صورة الاعلان: مصنع 6700 متر مبانى حوالي 3600 - في الإسكندرية مصر

مصنع 6700 متر مبانى حوالي 3600

(للبيع)

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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24/7/2021
صورة الاعلان: مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى - في الإسكندرية مصر

مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى البيطاش يصلح لجميع الانشطه للايجار او البيع بسعر مغرى سعر الايجار 120.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

17/7/2021
صورة الاعلان: مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه ينفع غذائى و دوائى به مبنى 1300وفى 2600م ايضا بسعر 5مليون ونص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق - في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق كهربا 3 فازمبنى 1500م 1000 خرسانة و 500 جمالون مطلوب 8 مليون 0100191.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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11/7/2021
صورة الاعلان: مصنع 3200 كيماوي هندسي للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع 3200 كيماوي هندسي للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 3200 كيماوي هندسي للبيع سعر المتر 2000 ببرج العرب 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: مصنع 50000م للبيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع 50000م للبيع ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 50000م للبيع ببرج العرب بلوك كامل يصلح لجميع الانشطة سعر المتر 1800 ج 01001910248 01223342232.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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1/7/2021
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