مصنع للايجار او التمليك على مساحة 4200 متر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع للايجار او التمليك على مساحة 4200 متر ببرج العرب به رخصة تشغيل ارتفاع الجمالون 8 متر مساحة الجمالون 1500 متر مجهز على اعلى مستوى مطلوب 6 ونص مليون تفاوضى وبالمصنع مبنى ادارى ولو فى حالة الاءيجار للتواصل : 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048553
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العنوان:

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القسم: 

اتصل

30/10/2019
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م

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فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

27/10/2019
صورة الاعلان: مصنع معروض للبيع بنص الثمن 2700م - في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

26/10/2019
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

25/10/2019
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/10/2019
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/10/2019
صورة الاعلان: مصنع بالعجمى 1400 منر - في الإسكندرية مصر

مصنع بالعجمى 1400 منر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع بالعجمى 1400 منر مبانى كهرباء 3 فاز للبيع مطلوب 5 مليون ونص 01001910248 01223342232 01226652827.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

20/10/2019
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