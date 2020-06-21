(للبيع)
|مصنع للايجار او التمليك على مساحة 4200 متر ببرج العرب به رخصة تشغيل ارتفاع الجمالون 8 متر مساحة الجمالون 1500 متر مجهز على اعلى مستوى مطلوب 6 ونص مليون تفاوضى وبالمصنع مبنى ادارى ولو فى حالة الاءيجار للتواصل : 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062120
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