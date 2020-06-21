مصنع للايجار او التمليك على مساحة 4200 متر ببرج العرب به رخصة تشغيل ارتفاع الجمالون 8 متر مساحة الجمالون 1500 متر مجهز على اعلى مستوى مطلوب 6 ونص مليون تفاوضى وبالمصنع مبنى ادارى ولو فى حالة الاءيجار للتواصل : 01001910248 01223342232 01226652827