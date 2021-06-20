مصنع كامل الانشاء بالمنطقة الصناعية - الصالحية الجديدة

بالصالحية الجديدة المنطقة د مصنع لتجميع المعدات الميكانيكية •كامل البناء والتشطيب . •ثمن الأرض :مدفوعة بالكامل. •لم يأخذ رخصة تشغيل . •ليس عليه مديونيات لأحد. •المساحة الكلية 2137.5 متر/مربع . •مساحة المبنى الإداري 560مترعلي دورين . •مساحة الهنجر884 متر مربع بدون أي عواميد . •غرفة محولات كهرباء. •غرفة خفير كاملة . •مياه. •كهرباء.