مصنع كامل الانشاء بالمنطقة الصناعية - الصالحية الجديدة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بالصالحية الجديدة المنطقة د مصنع لتجميع المعدات الميكانيكية •كامل البناء والتشطيب . •ثمن الأرض :مدفوعة بالكامل. •لم يأخذ رخصة تشغيل . •ليس عليه مديونيات لأحد. •المساحة الكلية 2137.5 متر/مربع . •مساحة المبنى الإداري 560مترعلي دورين . •مساحة الهنجر884 متر مربع بدون أي عواميد . •غرفة محولات كهرباء. •غرفة خفير كاملة . •مياه. •كهرباء.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: magdi Amin
التليفون: 01226992065

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العنوان: 2 hegazy street , mohandseen- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100748
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صورة الاعلان: جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق - في القاهرة مصر

جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جمالون للإيجار بجوار الطريق الدائري نزله موسسه الزكاه ش المدرسه المرج القاهره به مرافق للإيجار امكان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

26,000 جنيه

20/6/2021
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