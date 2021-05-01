_ مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر مبانى 4000 متر على اعلى مستوى للبيع ببرج العرب الاسكندرية سعر المتر 1500 جنيه مبانى خرسانه ومبنى ادارى وتشطيبات خياليه 01001910248 01223342232 01226652827