مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
_ مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر مبانى 4000 متر على اعلى مستوى للبيع ببرج العرب الاسكندرية سعر المتر 1500 جنيه مبانى خرسانه ومبنى ادارى وتشطيبات خياليه 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/5/2021
رقم الإعلان: 2093868
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22/4/2021
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21/4/2021
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18/4/2021
صورة الاعلان: مصنع على مساحة 2000 متر للبيع - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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12/4/2021
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_مصنع 1300 متر ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

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العنوان:

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اتصل

11/4/2021
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العنوان:

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10/4/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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8/4/2021
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31/3/2021
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