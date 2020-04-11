مصنع على طريق السريع بنها المنصورة

فرصة ارض مصنع ايس كريم بدون معدات مسجل شهر عقارى داخل كردون مدينة ميت غمر رخصة مستديمة على الطريق السريع ميت غمر بنها مباشرة بعد مصنع الغزل و المنطقة الصناعية و المدرسة اليابانية واجهة26متر على السريع و 250 حصان تابع كهرباء مدينة ميت غمر و جزء مبانى دورين كامل التشطيب شامل كابلات كهرباء و انارة و صرف حمامات و مبلط و سيراميك يمكن تغيرلاى نشاط سعر المتر 7000 كاش فقط المكان بجوار جامع ومصنع حطبة على الطريق السريع رجاء التواصل للجادين فقط مع المالك مباشرة كردون مدينة ميت غمر