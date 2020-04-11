مصنع على طريق السريع بنها المنصورة

(للبيع)
|فرصة ارض مصنع ايس كريم بدون معدات مسجل شهر عقارى داخل كردون مدينة ميت غمر رخصة مستديمة على الطريق السريع ميت غمر بنها مباشرة بعد مصنع الغزل و المنطقة الصناعية و المدرسة اليابانية واجهة26متر على السريع و 250 حصان تابع كهرباء مدينة ميت غمر و جزء مبانى دورين كامل التشطيب شامل كابلات كهرباء و انارة و صرف حمامات و مبلط و سيراميك يمكن تغيرلاى نشاط سعر المتر 7000 كاش فقط المكان بجوار جامع ومصنع حطبة على الطريق السريع رجاء التواصل للجادين فقط مع المالك مباشرة كردون مدينة ميت غمر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وجدى الكحكى
|التليفون:
|01222429807
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|العنوان:
|بجوار مصنع غزل ميت عمر- ميت غمر
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057649
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