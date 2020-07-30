مصنع علف حيوانات اليفه من شركة الجوهري (Dry FooD) شركة الجوهري المتخصصة في معدات مصانع الأعلاف و خطوط الانتاج و الميكنة الزراعية الحديثة تقدم لعملائها خطوط انتاج الدراي فود للحيوانات الأليفة و التي تختلف طاقتها الانتاجية على حسب رغبة العميل . خطوط,انتاج,الدراي,فود,الحيوانات الأليفة, معدات مصانع الأعلاف,شركة الجوهري,الجوهري,الأعلاف, 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الالكترونى: