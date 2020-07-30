(للبيع)
|مصنع علف حيوانات اليفه من شركة الجوهري (Dry FooD) شركة الجوهري المتخصصة في معدات مصانع الأعلاف و خطوط الانتاج و الميكنة الزراعية الحديثة تقدم لعملائها خطوط انتاج الدراي فود للحيوانات الأليفة و التي تختلف طاقتها الانتاجية على حسب رغبة العميل . خطوط,انتاج,الدراي,فود,الحيوانات الأليفة, معدات مصانع الأعلاف,شركة الجوهري,الجوهري,الأعلاف, 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الالكترونى:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرى
|التليفون:
|01093659490
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065137
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