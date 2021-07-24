(للبيع)
|مصنع عباره عن مسطح أرض كامل أرضيه هيلكوبتر مساحة المسطح 6300 متر كهرباء نصف ميجا مياه كامل المرافق بمعنى أنه مصنع ينقصه الجمالونات مطلوب نهائي 1500 المتر 01001910248 01223342232 01226652827 01090521882
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100612
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