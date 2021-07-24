مصنع عباره عن مسطح أرض كامل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع عباره عن مسطح أرض كامل أرضيه هيلكوبتر مساحة المسطح 6300 متر كهرباء نصف ميجا مياه كامل المرافق بمعنى أنه مصنع ينقصه الجمالونات مطلوب نهائي 1500 المتر 01001910248 01223342232 01226652827 01090521882
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/7/2021
رقم الإعلان: 2100612
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1/7/2021
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1/7/2021
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(للإيجار)

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العنوان:

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20/6/2021
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18/6/2021
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(للبيع)

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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17/6/2021
صورة الاعلان: مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه مساحات من 600 الى 6000م باسعار تبدا من 9000ج 01001910248 01223342.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/6/2021
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العنوان:

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القسم: 

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15/6/2021
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9/6/2021
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