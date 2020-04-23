مصنع تحليه المياه ببيتك

*مصنع تحلية مياه في منزلك* احصل على مصنع تحلية مياة داخل منزلك ولا داعي لشراء المياة من خارج المنزل. -يتم توصيلها على برادة المنزل والتحلية والتنقية تعمل بشكل اتوماتيكي غير منقطع. -يتم توصيلها على صنبور المطبخ لتحلية وتنقية مياه الطبخ. *جميع الاسعار شاملة لفلاتر لمدة سنة كاملة مجاناً* صناعة وجودة ممتازة. التركيب والتوصيل مجانا داخل جدة فقط. والتوصيل مجانا لجميع مدن المملكه