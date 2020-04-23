مصنع تحليه المياه ببيتك

(للبيع)
|*مصنع تحلية مياه في منزلك* احصل على مصنع تحلية مياة داخل منزلك ولا داعي لشراء المياة من خارج المنزل. -يتم توصيلها على برادة المنزل والتحلية والتنقية تعمل بشكل اتوماتيكي غير منقطع. -يتم توصيلها على صنبور المطبخ لتحلية وتنقية مياه الطبخ. *جميع الاسعار شاملة لفلاتر لمدة سنة كاملة مجاناً* صناعة وجودة ممتازة. التركيب والتوصيل مجانا داخل جدة فقط. والتوصيل مجانا لجميع مدن المملكه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سلمى
|التليفون:
|0509449618
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|العنوان:
|- الصفا
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058431
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