مصنع به كافه المرافق خالص الثمن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع به كافه المرافق خالص الثمن رخصه تشغيل وسجل صناعي جميع الاوراق خالصه 3000م للبيع نشاط كيماويات 1700م جمالون تقريبا 1700م مبني إداري 150م 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/1/2021
رقم الإعلان: 2079102
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م - في الإسكندرية مصر

مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م للايجار او بيع مسجل عقد ازرق به مبنى ادارة 150م بالمعدات او غير الم.
العنوان:

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28/12/2020
صورة الاعلان: مصنع 1400م الكيلو 21 غرب مبرة العصافرة - في الإسكندرية مصر

مصنع 1400م الكيلو 21 غرب مبرة العصافرة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 1400م الكيلو 21 غرب مبرة العصافرة رخصة وسجل صناعى مبانى انشاءات جديدة كلها مبنى خرسانة 900م كهر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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26/12/2020
صورة الاعلان: مصنع بالعجمى 1400 منر مبان - في الإسكندرية مصر

مصنع بالعجمى 1400 منر مبان

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع بالعجمى 1400 منر مبانى كهرباء 3 فاز للبيع مطلوب 5 مليون ونص 01001910248 01223342232 0122665282.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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20/12/2020
صورة الاعلان: مصنع 6000م جمالون 3000م ادارة 150م - في الإسكندرية مصر

مصنع 6000م جمالون 3000م ادارة 150م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 6000م جمالون 3000م ادارة 150م دورين كهرباء نص ميجا سعره 2000 ج للمتر01001910248 01223342232 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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14/12/2020
صورة الاعلان: مصنع 4500م جمالون 3000 - في الإسكندرية مصر

مصنع 4500م جمالون 3000

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 4500م جمالون 3000 وادارة 200 م ناصية مطلوب 10 مليون قابل للتفاوض ببرج العرب يصلح لجميع الانشطه .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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11/12/2020
صورة الاعلان: مصنع 4300م مبانى 1200م 3 ادوا - في الإسكندرية مصر

مصنع 4300م مبانى 1200م 3 ادوا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 4300م مبانى 1200م 3 ادوار على اعلى مستوى الكيلو 21 من العجمى رخصة كهربا 3 فاز وسجل صناعى مطلوب .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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7/12/2020
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صورة الاعلان: مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500 - في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500 تخزين او تشغيل سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: مصنع للايجار ببرج العرب 7000م - في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500 تخزين او تشغيل سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر .
العنوان:

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القسم: 

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28/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار - في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

25/11/2020
صورة الاعلان: مصنع اغذية 2000م مبنى خرسانه 1200 - في الإسكندرية مصر

مصنع اغذية 2000م مبنى خرسانه 1200

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع اغذية 2000م مبنى خرسانه 1200 بسعر تحفة بارقى موقع بالمنطقة الصناعبة برج العرب سعر المتر 2400 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا - في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا - في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجا

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: مصنع للايجار ببرج العرب 7000م - في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500 تخزين او تشغيل سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

20/11/2020
صورة الاعلان: مصنع بالعجمى 1400 منر - في الإسكندرية مصر

مصنع بالعجمى 1400 منر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع بالعجمى 1400 منر مبانى كهرباء 3 فاز للبيع مطلوب 5 مليون ونص 01001910248 01223342232 01226652827.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: مصنع ١٠٠٠٠م ايجار بمنطقه برج العرب - بالاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصنع ١٠٠٠٠م ايجار بمنطقه برج العرب - بالاسكندريه

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع ١٠٠٠٠م ايجار بمنطقه برج العرب - بالاسكندريه اداره ٣ ادوار &.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2020
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