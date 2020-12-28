(للبيع)
|مصنع به كافه المرافق خالص الثمن رخصه تشغيل وسجل صناعي جميع الاوراق خالصه 3000م للبيع نشاط كيماويات 1700م جمالون تقريبا 1700م مبني إداري 150م 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079102
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