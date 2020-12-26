مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م للايجار او بيع مسجل عقد ازرق به مبنى ادارة 150م بالمعدات او غير المعدات سعر البيع 8 ونص مليون نهائى الايجار 60 الف قابل للتفاوض 01001910248 01223342232 01226652827