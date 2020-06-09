(للإيجار)
|مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م للايجار او بيع مسجل عقد ازرق به مبنى ادارة 150م بالمعدات او غير المعدات سعر البيع 8 ونص مليون نهائى الايجار 60 الف قابل للتفاوض 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060569
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