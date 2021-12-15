مصنع ال مزايكو للرخام والجرانيت

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصنع ال مزايكو للرخام والجرانيت - في الشرقية مصر

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ال مزايكو للرخام والجرانيت لتركيب المطابخ ودرج وحوئط ووجهات جميع انواع الرخام والجرانيت المصري وافضل اسعار الرخام والجرانيت – مطابخ رخام وجرانيت، رخام مصري، جرانيت مصري، رخام اسود، جرانيت اسود، رخام ابيض، جرانيت .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد مزايكو
التليفون: 01229146887

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العنوان: الزقازيق- الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2021
رقم الإعلان: 2115258
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة الرحمة للرعاية الطبية والتمريض المنزلي بالقاهرة - مدينة نصر

شركة الرحمة للرعاية الطبية والتمريض المنزلي بالقاهرة - مدينة نصر

(فرص)

عندنا في الرحمة ميديكال بنقدر نوفر رعايه صحيه كامله من خلال خدمة التمريض ورعاية المسنين في المنزل بو.
العنوان:

القاهرة - مصر

8,000 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

(طلب عمل)

الوفاء سيرفس نوفر لك امهر العمالة المنزلية 01275550242 الشغالات الاجانب الافريقيات و شرق اسيا نوفر .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/12/2021
صورة الاعلان: حجرة نوم كاملة خشب زان إستعمال بسيط تخفيض 20% للتسليم فى فبراير 2022

حجرة نوم كاملة خشب زان إستعمال بسيط تخفيض 20% للتسليم فى فبراير 2022

(للبيع)

حجرة نوم كاملة خشب زان إستعمال بسيط: سرير 200× 165 سم + مرتبة 200×165 سم + عدد 2 كومودو 42×38 سم + د.
العنوان:

القاهرة - مصر

7,700 جنيه

14/12/2021
صورة الاعلان: سيارة اسبرانزا 516 / 2008 / سيدي بشر / اسكندرية

سيارة اسبرانزا 516 / 2008 / سيدي بشر / اسكندرية

(للبيع)

االسيارة اسبرانزا موديل 2008 / تكييف / سنتر لوك / شنطة بالريموت / مدخل aux / زجاج كهرباء / فوانيس شا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

78,000 جنيه

14/12/2021
صورة الاعلان: مصنع 2000م بخطوط الانتاج والمكن للبيع

مصنع 2000م بخطوط الانتاج والمكن للبيع

(للبيع)

مصنع 2000م بخطوط الانتاج والمكن للبيع نشاط مياه معدنية وغازية ببرج العرب مطلوب 11 مليون 01001910248.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين مبيعات وسكرتارية لشركة كبرى للعمل فورا بمرتب ثابت

مطلوب موظفين مبيعات وسكرتارية لشركة كبرى للعمل فورا بمرتب ثابت

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فورا بشركة كبرى موظفين مبيعات حديثى التخرج وخبرة من 1سنة الى 3 سنوات بمرتب ثابت لفرع الش.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: شركة الحاق عمالة مصرية بالقاهرة لدينا شيفات- طباخات -سائقين -عمال -مدرسين

شركة الحاق عمالة مصرية بالقاهرة لدينا شيفات- طباخات -سائقين -عمال -مدرسين

(طلب عمل)

نحن شركة الحاق عمالة مصرية بالقاهرة خبرة في استقطاب جميع التخصيصات المصرية خبرات مختلفة وبعظهم خبرة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 ريال

14/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف فريش تربو بلاك 1.5 حصان بارد 2021

عرض تكييف فريش تربو بلاك 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع تكييف ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

14/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف يورك 3 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021

عرض تكييف يورك 3 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 عِش اجواء .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

14/12/2021
صورة الاعلان: الالات تصوير المستندات

الالات تصوير المستندات

(للبيع)

الأنصار تحطم الأسعار.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

14/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب #مهندس_كهرباء لمكتب استشارات هندسيه بالسعودية

مطلوب #مهندس_كهرباء لمكتب استشارات هندسيه بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمكتب استشارات هندس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: مركز الحمد لصيانة شاشات

مركز الحمد لصيانة شاشات

(للبيع)

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة ( مركز خدمة معتمد) لصيانة وأصلاح كافة أعطال شاشات _ تلفزيونات بأف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

14/12/2021
صورة الاعلان: تأجير كوستر الشكل الجديد

تأجير كوستر الشكل الجديد

(للإيجار)

ايجار كوستر 21 راكب تستطيع تأجيرها في جميع الرحلات لزيارة المزارات السياحية والمعالم الاثرية داخل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/12/2021
صورة الاعلان: إيجار تويوتا هاى أس الشكل الجديد

إيجار تويوتا هاى أس الشكل الجديد

(للإيجار)

إيجار تويوتا هاى أس الشكل الجديد إيجار أحدث ميكروباصات و باصات موديلات 2022 مع شركة ليموزين مصر|0110.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

950 جنيه

14/12/2021
صورة الاعلان: إيجار مرسيدس C 180 الجديدة كليا 2022

إيجار مرسيدس C 180 الجديدة كليا 2022

(مطلوب للإيجار)

استئجار أفضل السيارات الألمانية مرسيدسC180 من شركة ليموزين مصر|01101747711. تقدم شركة ليموزين مصر أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

14/12/2021
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