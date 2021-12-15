مصنع ال مزايكو للرخام والجرانيت

(فرص)
|ال مزايكو للرخام والجرانيت لتركيب المطابخ ودرج وحوئط ووجهات جميع انواع الرخام والجرانيت المصري وافضل اسعار الرخام والجرانيت – مطابخ رخام وجرانيت، رخام مصري، جرانيت مصري، رخام اسود، جرانيت اسود، رخام ابيض، جرانيت .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد مزايكو
|التليفون:
|01229146887
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|العنوان:
|الزقازيق- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115258
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