مصنع اتاقور للموبيليا المعدنية والاثاث المكتبي مطلوب وكلاء

(فرصة عمل)
|نبذة عن الشركة يقع مصنعنا على أنشطة إنتاج التصنيع في مساحة مغلقة 12.500 مترًا مربعًا ومساحة إجمالية تبلغ 42.500 مترًا مربعًا، تم إنشاء في عام 1958 للعمل على الأثاث المعدني. وهو مبني على بنية تحتية تهدف إلى تقديم الجودة والاقتصاد المتزايدين باستمرار جنبًا إلى جنب مع فريق الخبراء لدينا وآلات التكنولوجيا المتقدمة ، و ليس فقط الموجه نحو المبيعات ولكن أيضًا إرضاء العملاء يحتل الصدارة واصل الإنتاج في أنقرة المنطقة الصناعية المنظمة من أجل تحسين نفسه ورؤيته من خلال الخبرة التي اكتسبها في
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sami
|التليفون:
|00905322515788
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|العنوان:
|osb- sincan osb
أنقرة - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|22 دولار
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117727
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14,000 يورو
14,000 يورو
110,000 يورو
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