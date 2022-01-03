مصنع اتاقور للموبيليا المعدنية والاثاث المكتبي مطلوب وكلاء

نبذة عن الشركة يقع مصنعنا على أنشطة إنتاج التصنيع في مساحة مغلقة 12.500 مترًا مربعًا ومساحة إجمالية تبلغ 42.500 مترًا مربعًا، تم إنشاء في عام 1958 للعمل على الأثاث المعدني. وهو مبني على بنية تحتية تهدف إلى تقديم الجودة والاقتصاد المتزايدين باستمرار جنبًا إلى جنب مع فريق الخبراء لدينا وآلات التكنولوجيا المتقدمة ، و ليس فقط الموجه نحو المبيعات ولكن أيضًا إرضاء العملاء يحتل الصدارة واصل الإنتاج في أنقرة المنطقة الصناعية المنظمة من أجل تحسين نفسه ورؤيته من خلال الخبرة التي اكتسبها في