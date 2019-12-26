مصنعات دواجن

(للبيع)
|على بركة الله نتوكل من مزارعنا اليكم فراخ صندوق جميع الاوزان شويه وبروستد جميع الكميات موجود فليه .شيش.وراك.كبده وقونص . جناح .دبوس.هيكل فرم .صدور شاورما .فراخ منديل كامله.فراخ منديل نصف ورك جميع الكميات /توريد للفندق والشركات والمصانع والمطاعم وعلى استعداد لعمل وجبات جاهزه بالتعاقد الاسعار لاتقبل المنافسة سعر تنفيذ البورصة فون / 01276414755 وتس اب /01017276195
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صالح الحلوانى
|التليفون:
|01276414755
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|العنوان:
|- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048898
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