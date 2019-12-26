مصنعات دواجن

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تفاصيل الإعلان
على بركة الله نتوكل من مزارعنا اليكم فراخ صندوق جميع الاوزان شويه وبروستد جميع الكميات موجود فليه .شيش.وراك.كبده وقونص . جناح .دبوس.هيكل فرم .صدور شاورما .فراخ منديل كامله.فراخ منديل نصف ورك جميع الكميات /توريد للفندق والشركات والمصانع والمطاعم وعلى استعداد لعمل وجبات جاهزه بالتعاقد الاسعار لاتقبل المنافسة سعر تنفيذ البورصة فون / 01276414755 وتس اب /01017276195
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: صالح الحلوانى
التليفون: 01276414755

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العنوان: - العبور
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048898
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نحن الشركه المصريه الهولندي لإنتاج الزيوت والسمن النباتية نريد موزعين

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إنتاج زيوت وسكن مبانى نبحث عن موزعين ووكلاء داخل مصر وخارجها.
العنوان:

القاهرة - مصر
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صورة الاعلان: Dates factory - في القاهرة مصر

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Raya Company for Dates Industry, is the Egyptian leader and largest company specialized in the field.
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