مصمم كوريل درو افلام تطريز وبشتغل ع ماكينة تطريز وليزر وكروت واسطمبات استرس

(للبيع)
|مصمم كوريل درو لماكينة الليزر ومصمم افلام تطريز وبشتغل ع ماكينة تطريز وليزر وبعمل كروت واسطمبات استرس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01200848498
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|العنوان:
|شارع مسجد الرحمن مدينة 6 اكتوبر شبرا الخيمه قسم تانى- شرق شبرا الخيمه
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063148
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