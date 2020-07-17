مصمم كوريل درو افلام تطريز وبشتغل ع ماكينة تطريز وليزر وكروت واسطمبات استرس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصمم كوريل درو لماكينة الليزر ومصمم افلام تطريز وبشتغل ع ماكينة تطريز وليزر وبعمل كروت واسطمبات استرس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01200848498

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع مسجد الرحمن مدينة 6 اكتوبر شبرا الخيمه قسم تانى- شرق شبرا الخيمه
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/7/2020
رقم الإعلان: 2063148
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للشركات الكبري مقر اداري للايجار بمدينه نصر المنطقه الاولي 300 متر بعماره ا

للشركات الكبري مقر اداري للايجار بمدينه نصر المنطقه الاولي 300 متر بعماره ا

(للإيجار)

مقر اداري بمدينه نصر بعماره اداري بالمنطقه الاولي مساحته 300 متر مقسم الي 4 غرف - ريسبشن كبير - 2 حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,000 جنيه

17/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب نجار موبليا وباب وشباك للعمل بالسعوديه - الرياض

مطلوب نجار موبليا وباب وشباك للعمل بالسعوديه - الرياض

(فرصة عمل)

#مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه (الرياض ) #نجار موبليا وباب وشباك خبره بالـ #مكن برجاء ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب موظف خمات عامه خبره بالفوتوشوب والاليستريتور للعمل بالسعوديه

مطلوب موظف خمات عامه خبره بالفوتوشوب والاليستريتور للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بأحدى مكتبات الخدمات العامه بالسعوديه ( الرياض ) (تجهيز لبعد العيد ) موظف خدمات عامه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/7/2020
صورة الاعلان: شركة المشد لبيعوتصدير فحم نباتى طبيعى

شركة المشد لبيعوتصدير فحم نباتى طبيعى

(للبيع)

- شركة المشد لانتاج وتجارة وتصدير الفحم النباتى بانواعه من الحمضيات والجزورين من مصانعنا الخاصة فن.
العنوان:

دمياط - مصر

8,500 جنيه

17/7/2020
صورة الاعلان: مهارات إعداد خطط التسويق الفعالة

مهارات إعداد خطط التسويق الفعالة

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن مهارات إعداد خطط التسويق.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

16/7/2020
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صورة الاعلان: الماجستير المهني في التنمية البشرية بشهادة معتمدة من منظمة لندن الدولية

الماجستير المهني في التنمية البشرية بشهادة معتمدة من منظمة لندن الدولية

(للبيع)

🤗 تعلن منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات عن فتح باب الحجز لدراسة : ✨ال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

200 دولار

16/7/2020
صورة الاعلان: استمتع مع لمة العيلة فى المصيف بالسخنه

استمتع مع لمة العيلة فى المصيف بالسخنه

(للبيع)

استمتع مع عايلتك فى المصيف فى أجمل قرية بالعين السخنة واشترى شالهيك 155م(3غرف+2حمام +ريسبشن +مطبخ أم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: اخرج واستمتع بالمصيف فى أزها السخنة

اخرج واستمتع بالمصيف فى أزها السخنة

(للبيع)

اخرج انت واصحابك فى قرية ازها بالعين السخنة وهتلاقى كل ما تحتاجها هناك شالهيك 100م(2غرفه +حمام+ريسبش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

139,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: خلى وجهتك على كريستال لاجونز فى ازها السخنه

خلى وجهتك على كريستال لاجونز فى ازها السخنه

(للبيع)

امتلك شالهيك فى أزها السخنه وخلى وجهتك على كريستال لاجونز شالهيك 155م(3غرف+2حمام +ريسبشن+مطبخ أمريكى.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك دلوقتى باقل الاسعار بالعاصمة الادارية

امتلك شقتك دلوقتى باقل الاسعار بالعاصمة الادارية

(للبيع)

اشترى شقتك على احلى فيو وشقتك 161م(3غرف +2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس) وخليك قريب من النهر الاخضر ومسجد ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى كمبوند ارمونياوخليك جنب الطرق الريئسية

امتلك شقتك فى كمبوند ارمونياوخليك جنب الطرق الريئسية

(للبيع)

امتلك شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية وشقتك 143(غرفتين +حمام+مطبخ +ريسبشن +تراس) خليك قريب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: استمتع مع عائلتك واتجعموا فى مكان واحد فى العاصمة الادارية

استمتع مع عائلتك واتجعموا فى مكان واحد فى العاصمة الادارية

(للبيع)

اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا فى العاصمة الادارية الجديدة و شقتك 139م(غرفتين +حمام+مطبخ +ريسبشن +تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

148,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: تقدر دلوقتى تسكن فى العاصمة الادارية باقل مقدم20%

تقدر دلوقتى تسكن فى العاصمة الادارية باقل مقدم20%

(للبيع)

تقدر دلوقتى تسكن فى ارقى الاحياء بالعاصمة الادارية شقتك 184م(3غرف+2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس ) باقل مقدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

370,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: حياتك هتكون هادية بامتلاك شقتك بكمبوند ارمونيا

حياتك هتكون هادية بامتلاك شقتك بكمبوند ارمونيا

(للبيع)

خليك قريب من حى السفارات ومسجد الفتاح العليم وامتلك شقتك 155م(3غرف+2حمام+ريسبشن+مطبخ +تراس) وكل خدما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

16/7/2020
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