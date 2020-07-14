مصمم ديكور 3D MAX واجهات خارجية-فلل-عمائر-حدائق

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصمم ديكور 3D MAX واجهات خارجية-فلل-عمائر-حدائق - في تبوك السعودية

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صمم ديكور واجهة فلتك قبل التنفيذ بأسعار منافسة تبدأ من 500 ريال حتى 900 ريال نقدم افضل الخدمات في مجال التصميم الخارجي واجهات فلل - حدائق نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم افكار عصرية مميزة و راقية تجمع بين الإبداع والفخامة تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم يوجد دفع عربون لضمان الجدية للتواصل و الاستفسار جوال/واتس اب : 00962786774697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أبو عمر
التليفون: 00962786774697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
تبوك -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 14/7/2020
رقم الإعلان: 2062888
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: هل تبحث عن مركبة مرسيدس بحالة شبه جديدة وعداد مشي ممتاز ?

هل تبحث عن مركبة مرسيدس بحالة شبه جديدة وعداد مشي ممتاز ?

(للبيع)

هل تبحث عن مركبة مرسيدس بحالة شبه جديدة وعداد مشي ممتاز وبأقل استهلاك للوقود ؟ ان كنت كذلك فهذا العر.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

14/7/2020
صورة الاعلان: برادات شيرو أصلية للبيع بالسعودية

برادات شيرو أصلية للبيع بالسعودية

(للبيع)

برادات شيرو أصلية للبيع بالسعودية رقم العرض للسؤال عنه هو 716071 برادة شيرو موديل 2007 مع مبرد كارير.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

14/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدربين موسيقى

مطلوب مدربين موسيقى

(فرصة عمل)

مطلوب مدربين الات موسيقية مثال الاورج الجيتار العود ساكسفون مطلوب فرياض فقط .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/7/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل.

اتصل

13/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدربين موسيقى

مطلوب مدربين موسيقى

(فرصة عمل)

مطلوب مدربين موسيقى [اورج] [عود] [قيتار] [ساكسفون] [ناي] [بيانو] من جميع الجنسيات شرط ان يكون موهوب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/7/2020
صورة الاعلان: مباشرين قهوة جده

مباشرين قهوة جده

(فرصة عمل)

مجموعه الدله الذهبيه للقهوه العربيه بجده وخارج متيمزون في مجال الضيافه 1_يوجد_ لدينا_ معلمين_ وم.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

200 ريال

12/7/2020
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صورة الاعلان: لمحبي المركبات النظيفة والسعر المناسب . شميتز 2011

لمحبي المركبات النظيفة والسعر المناسب . شميتز 2011

(للبيع)

لمحبي المركبات النظيفة والسعر المناسب براده شيمتز مع مبرد كارير فيكتور 1550 موديل 2011 رقم العرض هو .
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

11/7/2020
صورة الاعلان: اجهزة كاشير نقاط بيع برامج تدعم القيمه المضافه لجميع المجلات Point of sale

اجهزة كاشير نقاط بيع برامج تدعم القيمه المضافه لجميع المجلات Point of sale

(للبيع)

(( شاشة تاتش سكرين موديل 1503 + برنامج مطاعم او كوفي شوب + درج كاشير 5 خانات + طابعة ايصالات USB )).

1 ريال

11/7/2020
صورة الاعلان: موقع سوق السيارات

موقع سوق السيارات

(للبيع)

موقع سوق السيارات حراج السيارات السعودية | سوق السيارات هو موقع متخصص في بيع وشراء السيارات، يقدم .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/7/2020
صورة الاعلان: كمامات قفازات معقمات

كمامات قفازات معقمات

(للبيع)

للبيع كمامات زرقاء ثلاثة طبقات جودة عاليه الكرتون 50 حبه ب 29 ثلاثة علب الحبة ب 26 معقم 250 مل سعر .
العنوان:

مكة - السعودية

10 ريال

9/7/2020
صورة الاعلان: تفتيش الحقائب في المطار

تفتيش الحقائب في المطار

(للبيع)

لاشك في أن التدابير الأمنية في المطارات هي أكثر ما يزعجك خلال رحلتك الجوية، فبعد قضائك لمدة ساعة أو.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

9/7/2020
صورة الاعلان: برادة شيرو موديل 2008 مع مبرد كارير فيكتور للبيع بسعر ممتاز

برادة شيرو موديل 2008 مع مبرد كارير فيكتور للبيع بسعر ممتاز

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض هو 715089 برادة شيرو موديل 2008 مع مبر.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

8/7/2020
صورة الاعلان: تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

(طلب عمل)

نقدم لكم أفضل الخدمات لتحويل المخططات المعمارية من 2D الى 3D الخدمة مقدمة لكافة المخططات فلل-فنادق-م.
القسم: 

500 ريال

8/7/2020
صورة الاعلان: افضل شاشات تفاعلية لعام 2020 تساعدك في العديد من المهام

افضل شاشات تفاعلية لعام 2020 تساعدك في العديد من المهام

(للبيع)

افضل شاشات تفاعلية لعام 2020 تساعدك في العديد من المهام إن من أقوى النقاط التي تتفوق فيها الشاشات .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: باقات مجانية و مخفضة لتصميم موقعك مع افضل شركة تصميم مواقع في السعودية

باقات مجانية و مخفضة لتصميم موقعك مع افضل شركة تصميم مواقع في السعودية

(للبيع)

باقات مجانية و مخفضة لتصميم موقعك مع افضل شركة تصميم مواقع في السعودية لا تضيع وقتك و اموالك فى شرك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/7/2020
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