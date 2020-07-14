مصمم ديكور 3D MAX واجهات خارجية-فلل-عمائر-حدائق

(طلب عمل)
|صمم ديكور واجهة فلتك قبل التنفيذ بأسعار منافسة تبدأ من 500 ريال حتى 900 ريال نقدم افضل الخدمات في مجال التصميم الخارجي واجهات فلل - حدائق نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم افكار عصرية مميزة و راقية تجمع بين الإبداع والفخامة تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم يوجد دفع عربون لضمان الجدية للتواصل و الاستفسار جوال/واتس اب : 00962786774697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أبو عمر
|التليفون:
|00962786774697
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- عمان
تبوك - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062888
1 ريال
1 ريال
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200 ريال
1 ريال
1 ريال
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10 ريال
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1 ريال
500 ريال
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