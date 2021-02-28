مصمم ديكور 3D MAX مناظير خارجية-فلل-عمائر

(طلب عمل)
|صمم ديكور واجهة فلتك قبل التنفيذ بأسعار منافسة تبدأ من 500 ريال حتى 900 ريال نقدم افضل الخدمات في مجال التصميم الخارجي واجهات فلل - حدائق نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم افكار عصرية مميزة و راقية تجمع بين الإبداع والفخامة تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم يوجد دفع عربون لضمان الجدية للتواصل و الاستفسار جوال/واتس اب : 00962786774697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aboomar
|التليفون:
|00962786774697
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|العنوان:
|- amman
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085469
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