مصمم ديكور 3D MAX مناظير خارجية-فلل-عمائر

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السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صمم ديكور واجهة فلتك قبل التنفيذ بأسعار منافسة تبدأ من 500 ريال حتى 900 ريال نقدم افضل الخدمات في مجال التصميم الخارجي واجهات فلل - حدائق نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم افكار عصرية مميزة و راقية تجمع بين الإبداع والفخامة تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم يوجد دفع عربون لضمان الجدية للتواصل و الاستفسار جوال/واتس اب : 00962786774697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aboomar
التليفون: 00962786774697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - amman
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085469
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: البوابات الألكترونية للتحكم في حركة الأشخاص

البوابات الألكترونية للتحكم في حركة الأشخاص

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/2/2021
صورة الاعلان: حل جميع قضايا الاسرة والمحاكم والضرائب وتأسيس الشركات

حل جميع قضايا الاسرة والمحاكم والضرائب وتأسيس الشركات

(فرص)

لأى سؤال أو مساعدة قانونية اضغط على الرابط ده واكتب استفسارك وسيتم الرد فى اقرب وقت.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,000 جنيه

28/2/2021
صورة الاعلان: شاورما اوكرانى كواليكو للبيع باعلى جودة واقل سعر

شاورما اوكرانى كواليكو للبيع باعلى جودة واقل سعر

(للبيع)

يسرنى ان اقدم لكم هذا العرض المميز دجاج شاورما اوكرانى مجمد درجة أولى ومتوفر أيضا صدور دجاج بدون عظ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

27/2/2021
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية

بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية

(للبيع)

تعددت وسائل الحماية لمواجهة فيروس كورونا وكان من أهمها ( بوابات التعقيم الذاتية ) تقوم بوابات التغقي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب متخصص كريب ووافل للعمل بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي.

مطلوب متخصص كريب ووافل للعمل بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي.

(فرصة عمل)

مطلوب متخصص كريب ووافل للعمل بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي. #باريستا الوصف الوظيفي: -دبل.
القسم: 

1 ريال

26/2/2021
صورة الاعلان: تعلن شركة الأسمر نور الغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل و الإستفادة من فرص العمل

تعلن شركة الأسمر نور الغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل و الإستفادة من فرص العمل

(فرصة عمل)

تعلن شركة الأسمر نور الغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل و الإستفادة من فرص العمل بدول الخليج العربي للمطا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

26/2/2021
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صورة الاعلان: جميع اعمال السباكه

جميع اعمال السباكه

(فرص)

جميع اعمال السباكه تأسيس وتشطيب وصيانه وتسليك والكشف عن التسريب للتواصل 0540478525 ـ جميع اعمال السب.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/2/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

طابعة الكروت البلاستيكية الذكيّة طابعة ذات وجه واحد طابعة ذات وجهين وذات التغليف الأمني سهولة الإستخ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا اسفل السيارة

كاميرا ومرايا اسفل السيارة

(للبيع)

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صورة دقيقه وواضحه عن الهيكل السفلي للس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: طاقم شامل من شيفات وطباخين جاهزين للعمل بالفنادق والمطاعم

طاقم شامل من شيفات وطباخين جاهزين للعمل بالفنادق والمطاعم

(فرصة عمل)

يتوفر لدى شركة الأسمر الخاصة بإستقدام العمالة طاقم شامل ومتكامل من: عمال، موظفين استقبال خدمه غرف شي.
القسم: 

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: متوفر معلمين عصائر من الجنسية المغربية و التونسية

متوفر معلمين عصائر من الجنسية المغربية و التونسية

(فرصة عمل)

توفير معلمين عصائر وباريستا عبر شركة الأسمر للإستقدام من المغرب شركة الاسمر توفر لكم معلمين عصائر وب.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

24/2/2021
صورة الاعلان: شركة الاسمر نور الغرب توفر معلمين مشويات من الجنسية المغربية

شركة الاسمر نور الغرب توفر معلمين مشويات من الجنسية المغربية

(فرصة عمل)

متوفر معلمين مشويات من الجنسية المغربية بخبرات متميزة لهم دراية عالية في مجال المشويات ويتميزون بالك.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

24/2/2021
صورة الاعلان: متوفر معلمين لعمل الشاوارما من المغرب للاستقدام

متوفر معلمين لعمل الشاوارما من المغرب للاستقدام

(فرصة عمل)

متوفر معلم شاورما له خبره عاليه عبر شركة الأسمر من المغرب. شركة الاسمر المتخصصة في الاستقدام و توفير.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: متوفر معلمين محترفين لعمل البرجر و السندويشات من المغرب

متوفر معلمين محترفين لعمل البرجر و السندويشات من المغرب

(فرصة عمل)

معلمين برجر و سندويشات جاهزين للعمل عبر شركة الأسمر من المغرب. شركة الأسمر توفر معلمين برجر و سندويش.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: يتوفر لدينا حلاقين متخصصين عبر شركة الاسمر نور الغرب

يتوفر لدينا حلاقين متخصصين عبر شركة الاسمر نور الغرب

(فرصة عمل)

شركة الاسمر للاستقدام توفر حلاقين متخصصين من المغرب و تونس شركة الأسمر توفر حلاقين من الجنسية المغر.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

24/2/2021
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