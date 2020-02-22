مصمم ديكور 3D MAX مناظير خارجية-فلل-عمائر

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم افكار عصرية مميزة و راقية تجمع بين الإبداع والفخامة و الراحة تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم. يتم عمل التصميم بواسطة 3D max و ليس فوتوشوب . إمكانية طلب مخططات تنفيذية في حال توفر المخططات المعمارية الاسعار تبدأ من 500 ريال حتى 900 ريال يوجد دفع عربون لضمان الجدية للتواصل و الاستفسار جوال + واتس اب : 00962786774697