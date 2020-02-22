مصمم ديكور 3D MAX مناظير خارجية-فلل-عمائر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصمم ديكور 3D MAX مناظير خارجية-فلل-عمائر - في المدينة المنورة السعودية

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يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم افكار عصرية مميزة و راقية تجمع بين الإبداع والفخامة و الراحة تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم. يتم عمل التصميم بواسطة 3D max و ليس فوتوشوب . إمكانية طلب مخططات تنفيذية في حال توفر المخططات المعمارية الاسعار تبدأ من 500 ريال حتى 900 ريال يوجد دفع عربون لضمان الجدية للتواصل و الاستفسار جوال + واتس اب : 00962786774697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو عمر
التليفون: 00962786774697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - Amman
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 16/4/2020
رقم الإعلان: 2058021
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صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX مناظير خارجية-عمائر - في المدينة المنورة السعودية

تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX مناظير خارجية-عمائر

(طلب عمل)

- في المدينة المنورة السعودية

صمم ديكور واجهة فلتك قبل التنفيذ بأسعار منافسة تبدأ من 500 ريال حتى 900 ريال نقدم افضل الخدمات في مج.
القسم: 

500 ريال

22/2/2020
صورة الاعلان: مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D MAX - في المدينة المنورة السعودية

مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D MAX

(طلب عمل)

- في المدينة المنورة السعودية

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم ديكور واجهات كلادينج-محطات وقود-واجهات فنادق تقديم صور عالية الدقة إ.
القسم: 

500 ريال

4/2/2020
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