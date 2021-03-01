مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D Max

(طلب عمل)
|تصميم ديكور واجهات كلادينج -مولات- محطات وقود-واجهات فنادق-مدارس-اندية رياضية-مطاعم. تقديم افكار عصرية قابلة للتنفيذ مع مراعاة تكاليف التنفيذ نقديم صور 3D جودة عالية التزام بالمواعيد مع امكانية التعديل إمكانية التعديل على التصميم الخدمة مقدمة تصميم فقط بدون تنفيذ يوجد دفع عربون لضمان الجدية للتواصل يمكن الاتصال على الرقم جوال/ واتس اب : 00962786774697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aboomar
|التليفون:
|00962786774697
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|العنوان:
|عمان- amman
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094260
500 ريال