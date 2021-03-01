مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D Max

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صورة الاعلان: مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D Max - في المدينة المنورة السعودية

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تصميم ديكور واجهات كلادينج -مولات- محطات وقود-واجهات فنادق-مدارس-اندية رياضية-مطاعم. تقديم افكار عصرية قابلة للتنفيذ مع مراعاة تكاليف التنفيذ نقديم صور 3D جودة عالية التزام بالمواعيد مع امكانية التعديل إمكانية التعديل على التصميم الخدمة مقدمة تصميم فقط بدون تنفيذ يوجد دفع عربون لضمان الجدية للتواصل يمكن الاتصال على الرقم جوال/ واتس اب : 00962786774697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aboomar
التليفون: 00962786774697

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العنوان: عمان- amman
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 19/5/2021
رقم الإعلان: 2094260
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صورة الاعلان: مصمم ديكور 3D MAX مناظير خارجية-فلل-عمائر - في المدينة المنورة السعودية

مصمم ديكور 3D MAX مناظير خارجية-فلل-عمائر

(طلب عمل)

- في المدينة المنورة السعودية

صمم ديكور واجهة فلتك قبل التنفيذ بأسعار منافسة تبدأ من 500 ريال حتى 900 ريال نقدم افضل الخدمات في مج.
القسم: 

500 ريال

1/3/2021
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