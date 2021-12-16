مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D

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تفاصيل الإعلان
تصميم ديكور واجهات كلادينج -مولات- محطات وقود-واجهات فنادق-مدارس-اندية رياضية-مطاعم. نقديم صور 3D جودة عالية التزام بالمواعيد مع امكانية التعديل الخدمة مقدمة تصميم فقط بدون تنفيذ للتواصل يمكن الاتصال على الرقم جوال/ واتس اب : 00962786774697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abomar
التليفون: 00962786774697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: amman- amman
الجوف -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 16/12/2021
رقم الإعلان: 2115457
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب معلمة انجليزي هندية او باكستانية بمدينة جدة

مطلوب معلمة انجليزي هندية او باكستانية بمدينة جدة

(فرصة عمل)

مطلوب معلمة انجليزي هندية او باكستانية لتعليم الأولاد والبنات اللغة الانجليزية في حي الريان بجدة .
العنوان:

مكة - السعودية

23,643 ريال

16/12/2021
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الحقائب الأكس راي XRAY

أجهزة تفتيش الحقائب الأكس راي XRAY

(للبيع)

أجهزة كشف الشنط وفحص الحقائب اكس راى للحماية ضد مخاطر الهجمات الأرهابية يمكن استخدامة فى المطارات وف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/12/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

ميزان الباركود الألكتروني للسوبر ماركت والمحلات المميزات: 1- يزن حتى 30 كجم 2- دقة عالبة فى حساب ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/12/2021
صورة الاعلان: ايجار وبيع سقالات وشدات معدنية

ايجار وبيع سقالات وشدات معدنية

(للإيجار)

نعمل في مجال توريد السقالات والشدات المعدنيه ونقدم الخدمه لعملائنا بكامل الدعم الفني من خلال فريق مت.
العنوان:

Alabama - السعودية

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15/12/2021
صورة الاعلان: تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

(طلب عمل)

نقدم لكم أفضل الخدمات لتحويل المخططات المعمارية من 2D الى 3D الخدمة مقدمة لكافة المخططات فلل-فنادق-م.
العنوان:

القصيم - السعودية

500 ريال

15/12/2021
صورة الاعلان: ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة

ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة

(للإيجار)

ايجارسيارات استقبال مطارات _ بسيونى ترافيل – خدمة ذات جودة مضمونة|01100092199 للايجارليموزين مطارالق.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: ايجار سيارات القوة والفاخرة من شركة بسيونى ترافيل

ايجار سيارات القوة والفاخرة من شركة بسيونى ترافيل

(للإيجار)

ايجار سيارات للايجار الشهرى و الاسبوعى و السنوى|01100092199 كما نوفر ايجار سيارات لحفلات الزفاف باقل.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: تركيب خيام وبيوت شعر بالرياض بخصم 25 %

تركيب خيام وبيوت شعر بالرياض بخصم 25 %

(فرص)

نلتزم في مؤسستنا بتقديم خدمات استثنائية وذلك من خلال التركيز على فهم احتياجات عملائنا وتلبيتها عبر ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

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14/12/2021
صورة الاعلان: كهربائي منازل بالمدينة المنورة بخصم 30%

كهربائي منازل بالمدينة المنورة بخصم 30%

(فرصة عمل)

خدمة كهربائي منازل بالمدينة المنورة متخصصة لصيانة وتركيب أو إصلاح شيء كهربائي افضل كهربائي في المدين.

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14/12/2021
صورة الاعلان: شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة بخصم 30%

شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة بخصم 30%

(فرص)

في شركة تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة ، نحن خبراء في تنظيف وتعقيم بالمدينة المنورة . من الجراثيم وال.

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14/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب عامل نظافة

مطلوب عامل نظافة

(فرصة عمل)

مطلوب عامل نظافة لشركة بجدة.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

14/12/2021
صورة الاعلان: تصميم ديكور 3D MAX واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

تصميم ديكور 3D MAX واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

500 ريال

13/12/2021
صورة الاعلان: تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

(طلب عمل)

نقدم لكم أفضل الخدمات لتحويل المخططات المعمارية من 2D الى 3D الخدمة مقدمة لكافة المخططات فلل-فنادق-م.
العنوان:

الرياض - السعودية

500 ريال

13/12/2021
صورة الاعلان: معلم تأسيس ومتابعة صعوبات التعلم شمال وشرق الرياض

معلم تأسيس ومتابعة صعوبات التعلم شمال وشرق الرياض

(فرص)

معلم تأسيس ومتابعة صعوبات التعلم (شمال وشرق الرياض) معلم تربوي متخصص + ماجستير صعوبات تعلم خبرة 10.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب فيلا بالحمدانية

مطلوب فيلا بالحمدانية

(للشراء (مطلوب))

السلام عليكم المطلوب بيت كامل جنب لولو ماركت لي بالحمدانية حتى لو عظم وشكرا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

12/12/2021
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