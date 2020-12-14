مصمم ديكور داخلي 3D MAX فلل-شاليهات - مكاتب - محلات تجارية

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تفاصيل الإعلان
مصمم ديكور 3D MAX خبرة 10 سنوات اعمل بالقطعة جاهز لتصميم وعمل 3D للمشاريع الديكور الداخلي و الخارجي Interior & Exterior الخدمة شاملة تصميم مايلي : ( شقق \ استراحات \ فلل \ محلات تجاريه بانشطتها المختلفه كالمطاعم والكافيهات والمكاتب \ عيادات \ مولات \ فنادق \ واجهات خارجيه معماريه \ لاند اسكيب ) سعر التصميم الداخلي لكل 1 متر مربع 15 ريال حتى 25 ريال سرعة في الأداء واحترافية في الواقعية امكانية التعديل على التصميم يمكن التواصل بالاتصال بالجوال او الوتس على الرقم : 00962786774697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aboomar
التليفون: 00962786774697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - amman
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 4/3/2021
رقم الإعلان: 2085967
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صورة الاعلان: حكاية نغم - تقديم ورش عمل تفاعليه وتطويريه في جميع الات العزف - في الرياض السعودية

حكاية نغم - تقديم ورش عمل تفاعليه وتطويريه في جميع الات العزف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ورشات عمل تطويرية : بدأ الان التسجيل في الورش التطويرية و التفاعلية لتعليم على : 1- التعليم على .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/12/2020
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