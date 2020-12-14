مصمم ديكور داخلي 3D MAX فلل-شاليهات - مكاتب - محلات تجارية

مصمم ديكور 3D MAX خبرة 10 سنوات اعمل بالقطعة جاهز لتصميم وعمل 3D للمشاريع الديكور الداخلي و الخارجي Interior & Exterior الخدمة شاملة تصميم مايلي : ( شقق \ استراحات \ فلل \ محلات تجاريه بانشطتها المختلفه كالمطاعم والكافيهات والمكاتب \ عيادات \ مولات \ فنادق \ واجهات خارجيه معماريه \ لاند اسكيب ) سعر التصميم الداخلي لكل 1 متر مربع 15 ريال حتى 25 ريال سرعة في الأداء واحترافية في الواقعية امكانية التعديل على التصميم يمكن التواصل بالاتصال بالجوال او الوتس على الرقم : 00962786774697