(فرصة عمل)
|لشركة آثاث ومفروشات بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب أخصائى مصمم جرافيك خبرة لاتقل عن 10 سنوات فى نفس مجال ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية ملف واحد pdf " من فضلكم " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,555 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094755
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل