مصمم جرافيك

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تفاصيل الإعلان
لشركة آثاث ومفروشات بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب أخصائى مصمم جرافيك خبرة لاتقل عن 10 سنوات فى نفس مجال ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية ملف واحد pdf " من فضلكم " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,555 ريال
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094755
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