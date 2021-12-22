(طلب عمل)
|مصمم تطبيقات اندرويد وايفون وهواتف ذكيه اذا كنت تريد تصمم تطبيق جوال بطريقه احترافيه فاني لدي سابقة اعمال ستبهرك لا تتردد في التواصل معي تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت نحن متخصصون في كل اانشاء وإدارة كل أنواع تطبيقات الهواتف ومواقع الانترنت لدينا خبره تزيد عن ٧ سنوات وسابقة اعمال تزيد عن ٣٠٠ تطبيق وعملائنا في الشرق الأوسط ودول العالم للتواصل واتس اب : 00201018974222 للتواصل عن طريق الهاتف : 00201277773580 الايميل : tec.soft.smart@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصمم تطبيقات اندرويد وايفون وهواتف ذكيه
|التليفون:
|00201277773580
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|العنوان:
|- cairo
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116421
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