مصمم تطبيقات اندرويد وايفون وهواتف ذكيه

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تفاصيل الإعلان
مصمم تطبيقات اندرويد وايفون وهواتف ذكيه اذا كنت تريد تصمم تطبيق جوال بطريقه احترافيه فاني لدي سابقة اعمال ستبهرك لا تتردد في التواصل معي تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت نحن متخصصون في كل اانشاء وإدارة كل أنواع تطبيقات الهواتف ومواقع الانترنت لدينا خبره تزيد عن ٧ سنوات وسابقة اعمال تزيد عن ٣٠٠ تطبيق وعملائنا في الشرق الأوسط ودول العالم للتواصل واتس اب : 00201018974222 للتواصل عن طريق الهاتف : 00201277773580 الايميل : tec.soft.smart@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصمم تطبيقات اندرويد وايفون وهواتف ذكيه
التليفون: 00201277773580

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - cairo
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2021
رقم الإعلان: 2116421
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صورة الاعلان: تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت - في الجيزة مصر

تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد والايفون – تصميم وبرمجة مواقع الانترنت نحن متخصصون في كل اانشاء وإد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: مبرمج تطبيقات الهواتف الذكيه - في الجيزة مصر

مبرمج تطبيقات الهواتف الذكيه

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مبرمج تطبيقات الهواتف الذكيه : أصبحت الان تطبيقات الهواتف الذكيه اسمارت فون هي لغة العصر ووصل عدد ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
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