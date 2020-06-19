مصممة ديكور داخلي 3D

(طلب عمل)
|نقدم أفضل الخدمات لتصميم الديكورات الداخليه والخارجيه اضافة لمسات ابداعية لتصميمك مع مراعة الغرض الوظيفي للتصميم. الخدمة تشمل مايلي : ( شقق \ استراحات \ فلل \ محلات تجاريه بانشطتها المختلفه كالمطاعم والكافيهات والمكاتب \ عيادات \ مولات \ فنادق \ واجهات خارجيه معماريه \ لاند اسكيب ) تقديم صور 3D عالية الدقة للتصميم امكانية التعديل على التصميم يوجد دفع عربون لضمان الجدية للاستفسار يمكن التواصل بالاتصال بالجوال او الوتس على الرقم : 00962786774697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أبو عمر
|التليفون:
|00962786774697
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|العنوان:
|عمان- عمان
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061041
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1 ريال
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100 ريال
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1 ريال
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