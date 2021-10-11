مصر الجديدة.النقل السياحى|ايجارليموزين

(للإيجار)
|اتصل بينا في اوقت سنوفر لك اكبر اسطول من ايجار السيارات المناسبة لنتقلاتك من والي اي مكان وبالمعياد المحدد دون اي تأخير . 01102106655 لذلك جاهزين علي مدار اليوم خلال 24 ساعة طوال ايام الاسبوع لتقديم افضل الوسائل المريحه لايجار جميع انواع السيارات 01102106655 للاستعلام واحجز اتصل علي :01102106655 مواعيد العمل يوميا من السبت الي الخميس من الساعة 10ص : 6 م ويوم الجمعة خلال 24 ساعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01102106655
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117801
اتصل
اتصل
(للإيجار)- في الإسكندرية مصر
اتصل