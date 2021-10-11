مصر الجديدة.النقل السياحى|ايجارليموزين

(للإيجار)

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صورة الاعلان: مصر الجديدة.النقل السياحى|ايجارليموزين - في الإسكندرية مصر

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اتصل بينا في اوقت سنوفر لك اكبر اسطول من ايجار السيارات المناسبة لنتقلاتك من والي اي مكان وبالمعياد المحدد دون اي تأخير . 01102106655 لذلك جاهزين علي مدار اليوم خلال 24 ساعة طوال ايام الاسبوع لتقديم افضل الوسائل المريحه لايجار جميع انواع السيارات 01102106655 للاستعلام واحجز اتصل علي :01102106655 مواعيد العمل يوميا من السبت الي الخميس من الساعة 10ص : 6 م ويوم الجمعة خلال 24 ساعة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسمة نبيل
التليفون: 01102106655

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة‬- القاهرة -الجيزة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/1/2022
رقم الإعلان: 2117801
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ليموزين مطار برج العرب ليمـ((البزم جروب ))ـوزين

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

التاكسي الرسمي لمطار القاهرة ومطار الإسكندرية برج العرب - جمهورية مصر العربية لحجز تاكسي من وإلى الم.
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الإسكندرية - مصر
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11/10/2021
صورة الاعلان: Limo Egypt ((Elbezm Group)) Alexandria Limousine & Taxi & Rent cars - في الإسكندرية مصر

Limo Egypt ((Elbezm Group)) Alexandria Limousine & Taxi & Rent cars

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

The official taxi for Cairo Airport and Alexandria Airport, Borg El Arab - Arab Republic of Egypt To.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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11/10/2021
صورة الاعلان: Limo Egyptaland ((El Bezm Group)) Alexandria Limousine & Taxi & Rent cars 0 - في الإسكندرية مصر

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11/10/2021
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