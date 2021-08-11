(للبيع)
|مصد سيارات مانع للإقتحام SECURITY INOOVATION ممكناً الآن مع شركة اصبح تأمين مؤسستك ضد الهجمات الإرهابية الفر نساوى في مصر CAME URBACO الوكيل الحصري لماركة التي تعرض مجموعة واسعة من المصدات النصف دائرية مانعة الإقتحام التي تم اختبارها واعتمادها وفقًا لأحدث المعايير الدولية. تتوفر تقنيات التركيب السطحي لتلائم متطلبات موقعك للأسعار والمعاينة 01118455507 01016607336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manalzain
|التليفون:
|01118455507
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|العنوان:
|29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102358
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه