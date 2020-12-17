مصدات وشوكيات عمودية وهيدروليكية

موانع الاقتحام (عمودية ونصف دائرية) وحواجز شوكية تتميز موانع الاقتحام (عمودية ونصف دائرية) والحواجز شوكية بقدرتها العاليه على توقيف وصد أي شاحنه تحاول افتحام المبنى أو المكان مهما كانت قوة وحجم هذه الشاحنه تتمتع هذه الموانع بقوة صد عاليه ونستخدم بطريقة تسمح بالمرور لمن له الحق فى ذلك فقط ذات قدرة هيدروليكية عاليه وكذلك تعمل كلا من الموانع الاسطوانيه والمصف دائريه كما تقوم الحواجز الشوكية بتمزيق اطارات كل من حاول التعدي دون السماح له بذلك للطلب والمراسله ت / واتس 0558860700