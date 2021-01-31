مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

هي واحدة من أعلى أنظمة التحكم، في منع مرور السيارات الغير حاصلة على اذن بالمرور وحاولت الإقتحام خاصية التحكم عن بعد بخاصية الحساس خاصية التحكم عن قرب بجهاز الكنترول الحاجز الشوكي يقوم بتمزيق إطارات السيارة وعلى الفور. المصدات العامودية مصممة لتنظيم الطرق الفرعية والتحكم في مداخل ومخارج المشاة والسيارات. ويوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الهاتف أو الواتساب، على رقم: 0598589293