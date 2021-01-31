مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

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تفاصيل الإعلان
هي واحدة من أعلى أنظمة التحكم، في منع مرور السيارات الغير حاصلة على اذن بالمرور وحاولت الإقتحام خاصية التحكم عن بعد بخاصية الحساس خاصية التحكم عن قرب بجهاز الكنترول الحاجز الشوكي يقوم بتمزيق إطارات السيارة وعلى الفور. المصدات العامودية مصممة لتنظيم الطرق الفرعية والتحكم في مداخل ومخارج المشاة والسيارات. ويوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الهاتف أو الواتساب، على رقم: 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

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العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/2/2021
رقم الإعلان: 2082250
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز كشف الحفائب اكس راى - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحفائب اكس راى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للكشف على الشنط والحقائب للكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات جهاز الاكس راي من الاجهزة الامنية .
العنوان:

الرياض - السعودية

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31/1/2021
صورة الاعلان: مستلزمات مطاعم ومتاجر - في الرياض السعودية

مستلزمات مطاعم ومتاجر

(للبيع)

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نتميز بكفاءة المنتج وسرعة الاداء وضمان ا متوافر لدينا كل ما تحتاجة لجعل مطعمك اومتجرك اكثر امانا ويس.
العنوان:

الرياض - السعودية

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31/1/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية المتطورة - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعلية المتطورة

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30/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

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- في الرياض السعودية

:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
العنوان:

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28/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

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- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات . .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
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صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لان حمايتك هى اولويتنا واهتمامنا ومع تنوع الانظمة الامنية نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين .
العنوان:

الرياض - السعودية

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27/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتى بالرازاز - في الرياض السعودية

بوابات التعقيم الذاتى بالرازاز

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات التعقيم الذاتي بالرذاذ بوابات التعقيم الذاتي، وهي عبارة عن وحدة متنقلة للتعقيم، تعمل آليا عن .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر - في الرياض السعودية

قارئ الباركود باليزر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول - في الرياض السعودية

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير المتكاملة - في الرياض السعودية

اجهزة الكاشير المتكاملة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أجهزة الكاشير للمحلات التجارية نظام نقاط البيع المتكامل للمطاعم- المقاهي- سوبر ماركت- محلات تجارية-.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: جهاز كاشير جوالات بقالة مطعم طيف الالماس - في الرياض السعودية

جهاز كاشير جوالات بقالة مطعم طيف الالماس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للتواصل عبر الجوال او واتساب على الرقم 0537434654 يوجد خصم على اجهزة الكاشير الخاصة بالمطاعم و الكو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مصدات وحواجز السيارات المتنوعة - في الرياض السعودية

مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
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