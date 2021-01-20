مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعتبر من اهم الوسائل فى تامين الباركينج سواء امام المنزل او الشركة اواى شئ اخر انها تعمل على صد الوسائل المواصلات والمركبات المعاكسة للسير مما يزيد الأمان، وتمتاز بقوة التحمل العالية، ويمتاز الجهاز بخافض الصوت ويمكن التحكم برفع وخفض المصدة عن طريق لوحة تحكم كهربائية، ويمتاز الجهاز بسهولة التركيب، ولدينا خدمات الصيانة والتركيب، فروعنا بالمملكة: الرياض،القصيم،الخبر،جدة. ولنا فروع بالبحرين0598589293