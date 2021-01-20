مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

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تفاصيل الإعلان
عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعتبر من اهم الوسائل فى تامين الباركينج سواء امام المنزل او الشركة اواى شئ اخر انها تعمل على صد الوسائل المواصلات والمركبات المعاكسة للسير مما يزيد الأمان، وتمتاز بقوة التحمل العالية، ويمتاز الجهاز بخافض الصوت ويمكن التحكم برفع وخفض المصدة عن طريق لوحة تحكم كهربائية، ويمتاز الجهاز بسهولة التركيب، ولدينا خدمات الصيانة والتركيب، فروعنا بالمملكة: الرياض،القصيم،الخبر،جدة. ولنا فروع بالبحرين0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/1/2021
رقم الإعلان: 2080650
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز كاشير جوالات بقالة مطعم طيف الالماس - في السعودية

جهاز كاشير جوالات بقالة مطعم طيف الالماس

(للبيع)

- في السعودية

للتواصل عبر الجوال او واتساب على الرقم 0537434654 يوجد خصم على اجهزة الكاشير الخاصة بالمطاعم و الكو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: بيجر للمطاعم وأجهزة المناداة للمطاعم والكافيهات - في السعودية

بيجر للمطاعم وأجهزة المناداة للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في السعودية

اجهزة النداء اللاسلكية calling systemلأصحاب المطاعم والكافيهات يعمل جهاز بيجر المطاعم على سهولة وسرع.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مصدات وحواجز السيارات المتنوعة - في السعودية

مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

(للبيع)

- في السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف - في السعودية

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار للعملاء - في السعودية

اجهزة صفوف الانتظار للعملاء

(للبيع)

- في السعودية

هو وحدة انتظام العملاء، والعقل البرمجي لنظام ادارة الطابور يكون على هيئة (شاشة رقمية - وحدة عرض فيدي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد - في السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد

(للبيع)

- في السعودية

تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انها بسعرمناسب تصلح الأماكن العامة والشركات والنوادي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
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صورة الاعلان: بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات - في السعودية

بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في السعودية

:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

- في السعودية

لان حمايتك تهمنا مع تنوع الانظمة الامنية اتينا اليكم باشكال مختلفة من الامان عرض خاص وبسعر مناسب، ا.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: مستلزمات مطاعم ومتاجر - في السعودية

مستلزمات مطاعم ومتاجر

(للبيع)

- في السعودية

مستلزمات مطاعم ومتاجر متوافر لدينا كل ما تحتاجة لجعل مطعمك اومتجرك اكثر امانا ويسر فى التعامل مع ع.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول - في السعودية

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

- في السعودية

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر - في السعودية

قارئ الباركود باليزر

(للبيع)

- في السعودية

الاسهل فى عملية البيع والشراء داخل المتاجر عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجهز.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في السعودية

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

- في السعودية

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر الحديثة - في السعودية

بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر الحديثة

(للبيع)

- في السعودية

لزيادة الامان والحماية داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة كاشير وشاشات نقاط بيع - في السعودية

اجهزة كاشير وشاشات نقاط بيع

(للبيع)

- في السعودية

مناسب لجميع المتاجر الصغير والكبيرة نقدم لك أجهزة الكاشير لتسهيل عملية البيع والشراء في المتاجر، حيث.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام - في السعودية

ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام

(للبيع)

- في السعودية

توفيرا للوقت والمجهود مع سهولة الاستخدام وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمحل.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

12/1/2021
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