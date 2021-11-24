مصدات هيدروليكية وحواجز شوكية

تبحث الشركات الكبرى والمنشآت الحيوية عن أدوات لتفعيل الحماية الأمنية ولتنظيم الحركة بها ومن اهم هذه الأدوات المصدات الهيدروليكية سواء العمودية منها أم الأفقيه والتي تتمتع بقوة عالية جدا وسرعة وجاهزية في التشغيل تجعل هذه المصدات الهيدروليكية أداة رائعه لأي محاولة أختراق من أي سيارة أو شاحنة تعتبر المصدات الهيدروليكية أداة حماية رئيسية ضد أي اقتحام أرهابي للمنشآت ذات الطبيعة الحساسة من الوزارات والجهات الأمنية تتوافر لدينا جميع أنواع المصدات الهيدروليكية وكذلك الحواجز الشوكية لتواصل 0558860700