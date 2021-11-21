مصدات هيدروليكية للسيارات والشاحنات

(للبيع)
|المصدات العمودية ومصدات السيارات الهيدروليكية تعتبر من أقوي المصدات على الأطلاق ويتوافر لدينا جميع أنواع المصدات الهيدروليكية العمودية والأفقيه وكذلك الحواجز الشوكية مصدات هيدروليكية مصنوعه من اقوي الخامات سرعة كبيرة فى التصدي للسيارات والشاحنات المخالفة نفوم بالتوصيل والتركيب والتدريب وبرمجة المصده مجانا لا غني لكل الاماكن الهامه والحيوية من وجود هذه المصدات #مصدات سيارات # مصدات كاوتش #مصدات هيدروليكية #مصدات رياح #مصدات عمودية فروعنا بالمملكة العربية السعودية ودولة البحرينللمراسلة 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112128
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 دولار
1 دولار
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1 ريال