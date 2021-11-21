مصدات هيدروليكية للسيارات والشاحنات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصدات هيدروليكية للسيارات والشاحنات - في الرياض السعودية

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المصدات العمودية ومصدات السيارات الهيدروليكية تعتبر من أقوي المصدات على الأطلاق ويتوافر لدينا جميع أنواع المصدات الهيدروليكية العمودية والأفقيه وكذلك الحواجز الشوكية مصدات هيدروليكية مصنوعه من اقوي الخامات سرعة كبيرة فى التصدي للسيارات والشاحنات المخالفة نفوم بالتوصيل والتركيب والتدريب وبرمجة المصده مجانا لا غني لكل الاماكن الهامه والحيوية من وجود هذه المصدات #مصدات سيارات # مصدات كاوتش #مصدات هيدروليكية #مصدات رياح #مصدات عمودية فروعنا بالمملكة العربية السعودية ودولة البحرينللمراسلة 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 21/11/2021
رقم الإعلان: 2112128
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4/11/2021
صورة الاعلان: حواجز كعدنية قابلة للتوسيع - في الرياض السعودية

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3/11/2021
صورة الاعلان: حواجز كعدنية قابلة للتوسيع - في الرياض السعودية

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- في الرياض السعودية

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1 ريال

3/11/2021
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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الرياض - السعودية

1 ريال

27/10/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الألكتروني - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/10/2021
صورة الاعلان: أجهزة بيجر المطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

أجهزة بيجر المطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

25/10/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية SMART - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية SMART

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

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24/10/2021
صورة الاعلان: أحدث طابعة كروت بلاستيكية - في الرياض السعودية

أحدث طابعة كروت بلاستيكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الان ولفتره محدودة **والسعر مفاجأة** يوجد لدينا طابعه الكروت البلاستيكية الذكية بأسعار مميزة طابعة ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/10/2021
صورة الاعلان: أحهوة الكاشير +برنامج نقاط البيع - في الرياض السعودية

أحهوة الكاشير +برنامج نقاط البيع

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- في الرياض السعودية

يتوافر لدينا كافة مشتملات أجهزة كاشير + برنامج نقاط البيع أجهزة الكاشير تعني برامج محاسبية اسهل واسر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/10/2021
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