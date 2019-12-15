مصدات هيدروكلية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصدات هيدروكلية - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

دم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية مصدات أمنية وحواجز شوكية توريد وتركيب مصدة أرضية صناعة وطنية بمواصفات : -1 مصدة هيدروليكة بطول 4 متر وارتفاع 80 سم سماكة الحديد 8 ملم 2 - وحدة قدرة هيدروليكية تدار بمحرك قوة 4 حصان كهربائي يعمل بجهد 220 / 380 فولت 3 فاز وتردد50 / 60 هيرتز . -3 سرعه الرفع من 4 ثواني. 4 - الوحدة مزودة بمتحكمات امان ضد الاحمال الهيدروليكية الزائدة . 5 - تستخدم الوحدة اسطوانتين هيدروليكيتين لرفع الوحدة . 6 - لوحه تحكم كهربائية مزودة بمفاتيح رفع وخفض المصدة قوة تحمل المصدة 60 إلى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: graphic
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4 ريال
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049858
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصدات امنيه وشوكيه - في الرياض السعودية

مصدات امنيه وشوكيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

حواجز امنية و شوكية تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية مصدات أمنية وحواجز شوكية توريد وتركيب مص.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager