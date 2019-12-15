مصدات هيدروكلية

دم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية مصدات أمنية وحواجز شوكية توريد وتركيب مصدة أرضية صناعة وطنية بمواصفات : -1 مصدة هيدروليكة بطول 4 متر وارتفاع 80 سم سماكة الحديد 8 ملم 2 - وحدة قدرة هيدروليكية تدار بمحرك قوة 4 حصان كهربائي يعمل بجهد 220 / 380 فولت 3 فاز وتردد50 / 60 هيرتز . -3 سرعه الرفع من 4 ثواني. 4 - الوحدة مزودة بمتحكمات امان ضد الاحمال الهيدروليكية الزائدة . 5 - تستخدم الوحدة اسطوانتين هيدروليكيتين لرفع الوحدة . 6 - لوحه تحكم كهربائية مزودة بمفاتيح رفع وخفض المصدة قوة تحمل المصدة 60 إلى