مصدات امنية وبوابات السيارات الالكترونية المتطورة بالريموت

مصدات مواقف السيارات وحواجز أمنية وبوابات الكترونية للتحكم بدخول وخروج السيارات تستخدم مصدات الطرق - مصدات الحواجز الأمنية في الأمكان التي تحتاج إلى درجة أمان و حماية المنشأة من عمليات الاقتحام التي تتم بالمركبات على اختلاف انواعها وأوزانها. المصدات الأمنية العامودية صنعت من أجل تنظيم الطرق الفرعية ومداخل ومخارج السيارات والمشاة ويسهل تركيبها واستخدامها. يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالممكلة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الدمام – جدة - ابها _المدينه-جازان 0564291869 ولنا ف