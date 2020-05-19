مصدات امنية وبوابات السيارات الالكترونية المتطورة بالريموت

(للبيع)

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السعودية (الشرقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مصدات مواقف السيارات وحواجز أمنية وبوابات الكترونية للتحكم بدخول وخروج السيارات تستخدم مصدات الطرق - مصدات الحواجز الأمنية في الأمكان التي تحتاج إلى درجة أمان و حماية المنشأة من عمليات الاقتحام التي تتم بالمركبات على اختلاف انواعها وأوزانها. المصدات الأمنية العامودية صنعت من أجل تنظيم الطرق الفرعية ومداخل ومخارج السيارات والمشاة ويسهل تركيبها واستخدامها. يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالممكلة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الدمام – جدة - ابها _المدينه-جازان 0564291869 ولنا ف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: doaa
التليفون: 0564291869

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العنوان: الخبر- الدمام
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063206
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صورة الاعلان: كاميرات مراقبة حرارية - في الشرقية السعودية

كاميرات مراقبة حرارية

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

شركة متخصصة فى توريد وتركيب افضل كاميرات المراقبة المتخصصة فى استشعار وقياس درجه حرارة جسم الانسان .

اتصل

19/5/2020
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