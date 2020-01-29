مصدات امنية الكترونية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (القصيم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصدات امنية الكترونية - في القصيم السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

يمكن تعديل وتصليح المصدات الأمنية و الحواجز الشوكية دون الحاجة لاستبدالها ومزودة بإضاءة وانذار صوتي في حالة الصعود و النزول و سهولة التركيب في الموقع لدى مؤسسة رحاي التنمية والتي تساعد في تنظيم السير و دخول وخروج السيارات وتستخدم في مراكز الشرطة والوحدات الأمنية و القواعد العسكرية ويوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع بدولة البحرين للتواصل / 0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: marwa
التليفون: 9660501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - قصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/1/2020
رقم الإعلان: 2050985
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مرايا تفتيش اسفل السيارة - في القصيم السعودية

مرايا تفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

- في القصيم السعودية

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة لدى مؤسسة رحاب التنمية تساعد في الكشف عن التهديدات الأمنية و اكتشاف الأ.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: شاشات العرض الذكية - في القصيم السعودية

شاشات العرض الذكية

(للبيع)

- في القصيم السعودية

حان الوقت كي تلتحق بعصر التكنولوجيا شاشت تفاعليه ذكية وجذابه للمعارض والفنادق والانشطة التفاعليه تسه.
العنوان:

القصيم - السعودية

5 دولار

29/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة كاشير - في القصيم السعودية

اجهزة كاشير

(للبيع)

- في القصيم السعودية

عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص .
العنوان:

القصيم - السعودية

8 ريال

28/1/2020
صورة الاعلان: ورق كاشير حرارى - في القصيم السعودية

ورق كاشير حرارى

(للبيع)

- في القصيم السعودية

توفر مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة ورق رول طباعة حراري ممتاز مطبوع وسادة أبيض وجودة عالية وأسعار تنافسي.
العنوان:

القصيم - السعودية

5 ريال

27/1/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول و الخروج الاشخاص - في القصيم السعودية

بوابات دخول و الخروج الاشخاص

(للبيع)

- في القصيم السعودية

لدى مؤسسة رحاب التنمية بوابات تحكم في الدخول والخروج تعمل على تنظيم او منع الافراد من دخول المنشأة ا.
العنوان:

القصيم - السعودية

8 ريال

26/1/2020
صورة الاعلان: بوابات الكترونيه - في القصيم السعودية

بوابات الكترونيه

(للبيع)

- في القصيم السعودية

بوابات الكترونيه للافراد والموظفين لاصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات بوابات دخول وخروج معا بوابات ام.
العنوان:

القصيم - السعودية

2 ريال

25/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في القصيم السعودية

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

- في القصيم السعودية

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بكتابة اسم الصنف والسعر والوزن وتاريخ البيع على البون سهل.
العنوان:

القصيم - السعودية

2 ريال

24/1/2020
صورة الاعلان: بوابات جراج اوتوماتيكيه - في القصيم السعودية

بوابات جراج اوتوماتيكيه

(للبيع)

- في القصيم السعودية

متوفر لدينا توريد وتركيب بوابات التحكم لدخول وخروج السيارات لتوفير الامان الكامل بوابات الكترونيه شا.
العنوان:

القصيم - السعودية

2 ريال

20/1/2020
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه - في القصيم السعودية

شاشات تفاعليه

(للبيع)

- في القصيم السعودية

الان تستطيع شراء نوعيه جيده من الشاشات التفاعليه بافضل الاسعار شاشات تبدأمن32بوصه الى75بوصه يمكنها ا.
العنوان:

القصيم - السعودية

2 ريال

18/1/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الكترونيه - في القصيم السعودية

اقفال وكوالين الكترونيه

(للبيع)

- في القصيم السعودية

متوفر لدينا الاقفال الالكترونيه بكافة انواعها(كروت,ارقام سريه,بصمة)و موفر الطاقه الكهربائيه EES وجها.
العنوان:

القصيم - السعودية

2 ريال

15/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager