مصدات امنية الكترونية

يمكن تعديل وتصليح المصدات الأمنية و الحواجز الشوكية دون الحاجة لاستبدالها ومزودة بإضاءة وانذار صوتي في حالة الصعود و النزول و سهولة التركيب في الموقع لدى مؤسسة رحاي التنمية والتي تساعد في تنظيم السير و دخول وخروج السيارات وتستخدم في مراكز الشرطة والوحدات الأمنية و القواعد العسكرية ويوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع بدولة البحرين للتواصل / 0501194443