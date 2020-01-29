مصدات امنية الكترونية

(للبيع)
|يمكن تعديل وتصليح المصدات الأمنية و الحواجز الشوكية دون الحاجة لاستبدالها ومزودة بإضاءة وانذار صوتي في حالة الصعود و النزول و سهولة التركيب في الموقع لدى مؤسسة رحاي التنمية والتي تساعد في تنظيم السير و دخول وخروج السيارات وتستخدم في مراكز الشرطة والوحدات الأمنية و القواعد العسكرية ويوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع بدولة البحرين للتواصل / 0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|9660501194443
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|العنوان:
|- قصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050985
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5 دولار
8 ريال
5 ريال
8 ريال
2 ريال
2 ريال
2 ريال
2 ريال
2 ريال