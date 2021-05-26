مصدات السيارات الشوكية والهيدروليكية

لا شك أن المصدات الأمنية العمودية ونصف الدائريه وكذلك الشوكيات هي أحد أهم أدوات الأمان والتحكم في عملية سير المركبات بكافة أنواعها *المصدات الأمنية الهدروليكية المصدات الامنية الهيدروليكية مصممة للمواقع ذات الحراسة المشددة وايضا تقوم على تنظيم السير. *الحواجز الشوكية الامنية الحواجز الشوكية الأمنية مصممة لتفادي عكس السير والازدحامات وتقوم بصد المركبات العاكسة وتمتاز ايضا بسهولة تركيبها في الموقع. للفنادق والمنشآت الحكومية والشركات الخ للتواصل ت /واتس 0558860700