مصدات السيارات الامنيه

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البحرين (الوسطى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بادر الان بحماية منشأتك من المركبات الغير مصرح لها. نتميز بتقديم مجموعه متنوعة من المصدات الهيدروليكية والشوكية والمصدات العمودية القابلة للسحب. نظام مؤهل بأسلوب مختلف في الحظر والاعتراض نظراً للمتطلبات الأمنية وطبيعتها، معد طبقاً للمواصفات والمعايير لمنع الاختراق ويمكن تشغيلها آلياً بكل سهولة ويسر المصدات – حواجز السيارات يوجد لدينا المصدات المرورية وحواجز السيارات ذات الاذرع الأتوماتيكية كما يوجد مصدات ارضية شوكية حواجز السيارات barriers gates الحواجز الشوكية الحواجز الهيدروليك الحواجز الانبوب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: المنامة- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085857
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