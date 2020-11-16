مصدات السيارات الامنيه

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صورة الاعلان: مصدات السيارات الامنيه - في السعودية

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بادر الان بحماية منشأتك من المركبات الغير مصرح لها . نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من المصدات الهيدروليكية والشوكيه والمصدات العموديه القابله للسحب. نظام مؤهل بأسلوب مختلف في الحظر والاعتراض نظراً للمتطلبات الأمنية وطبيعتها، معد طبقاً للمواصفات والمعايير لمنع الاختراق ويمكن تشغيلها آلياً بكل سهولة ويسر خدمة التركيب على اعلى مستوى وبافضل الاسعار وخدمة الشحن لجيمع انحاء المملكة . فروعنا في مختلف انحاء المملكة العربيه السعوديه (بالاضافة الى فروعنا في البحرين) للتواصل واتساب/ +966558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- Al Olaya
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/11/2020
رقم الإعلان: 2074590
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صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في السعودية

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

- في السعودية

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بطابعة حراريه هاديه وسريعه و يزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: توزيعات بالجمله افضل ميزان باركود - في السعودية

توزيعات بالجمله افضل ميزان باركود

(للبيع)

- في السعودية

ميزان الباركود Tapos الوزن يبدأ من 20 جم حتى 30 كجم قائمة ازرار في الواجهة الامامية للميزان تحتوي عل.
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الباحة - السعودية

1 ريال

6/10/2020
صورة الاعلان: جهاز مصد السيارات للموقف بيع بالجملة - في السعودية

جهاز مصد السيارات للموقف بيع بالجملة

(للبيع)

- في السعودية

هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت للفتح والقفل على مسافة 10 متر.

1 ريال

6/10/2020
صورة الاعلان: بضائع بالجمله للسيارات مصد المواقف الشهير - في السعودية

بضائع بالجمله للسيارات مصد المواقف الشهير

(للبيع)

- في السعودية

هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت للفتح والقفل على مسافة 10 متر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/10/2020
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس - في السعودية

اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

(للبيع)

- في السعودية

مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير 5 فتحات برنامج متطور للم.
العنوان:

عسير - السعودية

3,100 ريال

5/10/2020
صورة الاعلان: جهاز و برنامج نقاط بيع باركود من طيف الالماس للمتاجر و المحلات - في السعودية

جهاز و برنامج نقاط بيع باركود من طيف الالماس للمتاجر و المحلات

(للبيع)

- في السعودية

مكونات الاجهزة جهاز حاسب الى عالى الجودة برنامج المخازن والمبيعات مع ترخيص مدى الحياة بدون اشتراك وب.

3,200 ريال

5/10/2020
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صورة الاعلان: جملة قفل الباب المغناطيسى الذكى بصمة كارت من طيف الالماس - في السعودية

جملة قفل الباب المغناطيسى الذكى بصمة كارت من طيف الالماس

(للبيع)

- في السعودية

مميزات و مواصفات قفل الباب الالكترونى للابواب الزجاجية نوع الجهاز GL500 - عدد المستخدمين 1000 مستخدم.

1 ريال

5/10/2020
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افضل ميزان باركود تجار جملة توزيعات بالجمله من طيف الالماس

(للبيع)

- في السعودية

ميزان الباركود Tapos الوزن يبدأ من 20 جم حتى 30 كجم قائمة ازرار في الواجهة الامامية للميزان تحتوي عل.
العنوان:

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1 ريال

5/10/2020
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