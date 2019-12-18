مصدات اعمده امنيه وهيدروليكيه

(للبيع)
|نظام الـأعمدة الأمنية هذا النظام مؤهل بأسلوب مختلف في الحظر والاعتراض نظراً للمتطلبات الأمنية وطبيعتها، معد طبقاً للمواصفات والمعايير لمنع الاختراق . الطلاء النهائي للأعمدة يكون على هيئة طبقة حماية خارجية من طلاء البودرة أو على هيئة فولاذ مقاوم للصدأ. الأعمدة الأمنية قابلة للانقباض ويمكن تشغيلها آلياً بكل سهولة ويسر. تعمل مجموعة الأعمدة الأمنية على لوحة تحكم واحدة فروعنا بالمملكة الرياض/جده/الخبر/القصيم /خميس مشيط تقدم شركة رحاب التنمية خدمة التركيب والصيانة مجانا وضمان عامين على المنتج للاستعلا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045530
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