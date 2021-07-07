مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية

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صورة الاعلان: مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية - في الجيزة مصر

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مصحح لغوى ومدقق لكافة الرسائل الغلمية الماجستير والدكتوراه خاصة الطبية والهندسية وايضا الوثائق العلمية الاخرى مع الحفاظ على المحتوى باللغتين العربية والانجليزية بسعر500 جنيه لكل 1000كلمة ( غير قابل للنقاش) وتسليمها بالوقت المحدد اوتلاين او حسب الاتفاق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سامية
التليفون: 01063664346

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 450 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099107
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صورة الاعلان: مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية - في الجيزة مصر

مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مصححة لغوية لمراجعة النصوص والابحاث الانجليزية والعربية مع الحفاظ على المحتوى اونلاين او حسب الاتفاق.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: اعطاء كورسات مكثفة للانجليزى للمبتدئين بالمنزل بحى فيصل والهرم - في الجيزة مصر

اعطاء كورسات مكثفة للانجليزى للمبتدئين بالمنزل بحى فيصل والهرم

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مدرسة لغة انجليزية تقوم باعطاء كورس مكثف للمبتدئين بالمنزل نظير 400 جنيه=5 حصص - بفيصل والهرم فقط وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

400 جنيه

6/7/2021
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