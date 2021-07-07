مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية

مصحح لغوى ومدقق لكافة الرسائل الغلمية الماجستير والدكتوراه خاصة الطبية والهندسية وايضا الوثائق العلمية الاخرى مع الحفاظ على المحتوى باللغتين العربية والانجليزية بسعر500 جنيه لكل 1000كلمة ( غير قابل للنقاش) وتسليمها بالوقت المحدد اوتلاين او حسب الاتفاق