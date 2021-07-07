مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية

(طلب عمل)
|مصححة لغوية لمراجعة النصوص والابحاث الانجليزية والعربية مع الحفاظ على المحتوى اونلاين او حسب الاتفاق نطير 300 جنية ل5 ورقات وتسليمها فى الوقت المدد -التواصل عبر الهاتف من 5-10 مساء فقط او عبر البريد الالكترونى- والسعر غير قابل للنقاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامية
|التليفون:
|01063664346
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099106
450 جنيه
400 جنيه