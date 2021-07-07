مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مصححة لغوية لمراجعة النصوص والابحاث الانجليزية والعربية مع الحفاظ على المحتوى اونلاين او حسب الاتفاق نطير 300 جنية ل5 ورقات وتسليمها فى الوقت المدد -التواصل عبر الهاتف من 5-10 مساء فقط او عبر البريد الالكترونى- والسعر غير قابل للنقاش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سامية
التليفون: 01063664346

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099106
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية - في الجيزة مصر

مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مصحح لغوى ومدقق لكافة الرسائل الغلمية الماجستير والدكتوراه خاصة الطبية والهندسية وايضا الوثائق العلم.
العنوان:

الجيزة - مصر

450 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: اعطاء كورسات مكثفة للانجليزى للمبتدئين بالمنزل بحى فيصل والهرم - في الجيزة مصر

اعطاء كورسات مكثفة للانجليزى للمبتدئين بالمنزل بحى فيصل والهرم

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مدرسة لغة انجليزية تقوم باعطاء كورس مكثف للمبتدئين بالمنزل نظير 400 جنيه=5 حصص - بفيصل والهرم فقط وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

400 جنيه

6/7/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager