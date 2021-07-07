مصحح ومدقق لغوى لمراجعة النصوص والابحاث العلمية العربية والانجليزية

مصححة لغوية لمراجعة النصوص والابحاث الانجليزية والعربية مع الحفاظ على المحتوى اونلاين او حسب الاتفاق نطير 300 جنية ل5 ورقات وتسليمها فى الوقت المدد -التواصل عبر الهاتف من 5-10 مساء فقط او عبر البريد الالكترونى- والسعر غير قابل للنقاش