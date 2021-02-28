مصحح لغوي مدقق لغوي مراجع لغوي

(طلب عمل)
|مصحح لغوي، مراجع لغوي، مدقق لغوي، للرسائل الجامعية والكتب الأدبية والعلمية، وتشكيل النصوص بالضبط التام، وتحقيق المخطوطات، شعارنا الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز، التواصل متاح على الواتس والماسنجر تستطيع الدخول إلى صفحتي على الفيس أو الواتس بنفس رقم الهاتف الموجود في الإعلان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد السخاوي
|التليفون:
|01284452578 - 002033015472
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|العنوان:
|29ش المرور ـ العجمي ـ الإسكندرية- الإسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|21,928 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086393
50 ريال
500 جنيه
21,928 جنيه