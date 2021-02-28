مصحح لغوي مدقق لغوي مراجع لغوي

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تفاصيل الإعلان
مصحح لغوي، مراجع لغوي، مدقق لغوي، للرسائل الجامعية والكتب الأدبية والعلمية، وتشكيل النصوص بالضبط التام، وتحقيق المخطوطات، شعارنا الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز، التواصل متاح على الواتس والماسنجر تستطيع الدخول إلى صفحتي على الفيس أو الواتس بنفس رقم الهاتف الموجود في الإعلان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد السخاوي
التليفون: 01284452578 - 002033015472

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 29ش المرور ـ العجمي ـ الإسكندرية- الإسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 21,928 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/3/2021
رقم الإعلان: 2086393
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