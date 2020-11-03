مصحح لغوي مدقق لغوي مراجع لغوي

(طلب عمل)
|مدقق لغوي مراجع لغوي مصحح لغوي للكتب العلمية والأدبية والرسائل الجامعية (ماجستير ودكتوراة) وإعادة الصياغة وتحقيق المخطوطات شعارنا الدقة في العمل والسرعة في التسليم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد السخاوي
|التليفون:
|01284452578
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|العنوان:
|29ش المرور ـ العجمي ـ الإسكندرية- العجمي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|21,928 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076286
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