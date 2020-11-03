مصحح لغوي مدقق لغوي مراجع لغوي

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تفاصيل الإعلان
مدقق لغوي مراجع لغوي مصحح لغوي للكتب العلمية والأدبية والرسائل الجامعية (ماجستير ودكتوراة) وإعادة الصياغة وتحقيق المخطوطات شعارنا الدقة في العمل والسرعة في التسليم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد السخاوي
التليفون: 01284452578

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العنوان: 29ش المرور ـ العجمي ـ الإسكندرية- العجمي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 21,928 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/12/2020
رقم الإعلان: 2076286
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: اثاث مكتبي عالى الجودة افضل خامة واحسن سعر بمعارضنا 11 شارع شهاب - المهندس

اثاث مكتبي عالى الجودة افضل خامة واحسن سعر بمعارضنا 11 شارع شهاب - المهندس

(للبيع)

اوفيس وود فرنتشر Office Wood Furniture 01003755888 معارض اثاث مكتبي متكامل - فرش مقرات ادارية - مكات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك بروف وسط المياه علي احلي فيو علي البحر براس سدر بمقدم67 الفـ

استلم شاليهك بروف وسط المياه علي احلي فيو علي البحر براس سدر بمقدم67 الفـ

(للتقسيط)

وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي داخل كوردون المدينة الجدي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

15/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك من روزا واستمتع بمزارات السياحية براس سدر

امتلك شاليهك من روزا واستمتع بمزارات السياحية براس سدر

(للبيع)

امتلك شاليهك من روزا واستمتع بمزارات السياحية براس سدر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

15/12/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك بروف وسط المياه علي احلي فيو علي البحر براس سدر بمقدم67 الفـ

استلم شاليهك بروف وسط المياه علي احلي فيو علي البحر براس سدر بمقدم67 الفـ

(للتقسيط)

وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي داخل كوردون المدينة الجدي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

15/12/2020
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صورة الاعلان: سائق خاص

سائق خاص

(فرصة عمل)

سائق خاص أجيد قياده جميع السيارات درجه اولى حاصل علي أقراص من السفتي من بنك cup اجيد التعامل مع العا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: سائق خاص

سائق خاص

(طلب عمل)

سائق درجة اولى اقود جميع أنواع السيارات اجيد اللغه الانجليزية اشتغلت مع مديرين وعائلات كثيره أعرف كل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن وحراسه

مطلوب افراد امن وحراسه

(طلب عمل)

تعلن شركة المصراويه عن حاجتها لافراد امن يكون حسن المظهر - لياقه بدنيه - الالتزام بالمواعيد وحسن الت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن وحراسه

مطلوب افراد امن وحراسه

(طلب عمل)

تعلن شركة المصراويه عن حاجتها لافراد امن يكون حسن المظهر - لياقه بدنيه - الالتزام بالمواعيد وحسن الت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: استشاري تخدير

استشاري تخدير

(مطلوب)

مطلوب إستشاري تخدير (Male / Female) #لوكم #ترخيص_فقط #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب #إستشاري.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مستشار قانوني لكبري

عاجل مطلوب مستشار قانوني لكبري

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب مستشار قانوني لكبري مكاتب المحاماه بالرياض حاصل علي بكالريوس حقوق يفضل جامعة الأزهر خبرة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

15/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين خرسانة جاهزة بالرياض

مطلوب مهندسين خرسانة جاهزة بالرياض

(فرصة عمل)

مطلوب مهندسين خرسانة جاهزة بمدينة الرياض خبرة من 5 : 10 سنوات فى نفس المجال ويكون سبق له العمل بالم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

900 ريال

15/12/2020
صورة الاعلان: ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة

ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة

(للبيع)

ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة ماكينة سلوفان ساخن تشتغل وش وظهر فى.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 يورو

15/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب نقل كفالة مهندس كهرباء ومشغل بامب وعامل وسائق خلاطة

مطلوب نقل كفالة مهندس كهرباء ومشغل بامب وعامل وسائق خلاطة

(فرصة عمل)

للعمل بمصنع خرسانة جاهزة بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية مهندس كهرباء / مشغل بامب سائق خل.
العنوان:

الجيزة - مصر

900 ريال

14/12/2020
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