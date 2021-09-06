مصحح لغوي ـ مدقق لغوي ـ مراجع لغوي للرسائل الجامعية والمطبوعات

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مراجع لغوي، مدقق لغوي، مصحح لغوي للرسائل الجامعية، والأعمال الأدبية، والأعمال المترجمة، وتحقيق كتب التراث، وتقديم الخدمات التعليمية المساعدة للطلبة والباحثين (توفير الكتب والمراجع الموافقة للمطبوع بصيغة pdf ـ المساعدة في تبويب وترتيب الأبحاث)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد السخاوي
التليفون: 01015488278 ـ 01284452578

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 29ش المرور ـ العجمي ـ الإسكندرية- العجمي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/11/2021
رقم الإعلان: 2112100
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صورة الاعلان: مدرس انجليزي ابتدائي و اعدادي حكومي و لغات- الإسكندرية - في الإسكندرية مصر

مدرس انجليزي ابتدائي و اعدادي حكومي و لغات- الإسكندرية

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مدرس انجليزي ابتدائي و اعدادي حكومي و لغات- خبرة 19 عام- مستعد لإعطاء الحصص في المنزل- سعر الحصة 50 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

50 جنيه

6/9/2021
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