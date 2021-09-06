مصحح لغوي ـ مدقق لغوي ـ مراجع لغوي للرسائل الجامعية والمطبوعات

(طلب عمل)
|مراجع لغوي، مدقق لغوي، مصحح لغوي للرسائل الجامعية، والأعمال الأدبية، والأعمال المترجمة، وتحقيق كتب التراث، وتقديم الخدمات التعليمية المساعدة للطلبة والباحثين (توفير الكتب والمراجع الموافقة للمطبوع بصيغة pdf ـ المساعدة في تبويب وترتيب الأبحاث)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد السخاوي
|التليفون:
|01015488278 ـ 01284452578
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|العنوان:
|29ش المرور ـ العجمي ـ الإسكندرية- العجمي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112100
50 جنيه